90 Special/ Anticipazioni ultima puntata 22 febbraio: Linus, Max Pezzali e il ritorno di Cristina D'Avena

90 Special/ Anticipazioni ultima puntata 22 febbraio

90 Special, anticipazioni ultima puntata 22 febbraio: con Nicola Savino ci saranno Linus, Maz Pezzali, Alba Parietti e il ritorno di Cristina D'Avena e Alexia.

22 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

90 Special

Oggi, giovedì 22 febbraio, in prima serata su Italia 1, va in onda l’ultima puntata di 90 Special, il programma che ripercorre i mitici anni ’90 attraverso canzoni, mode, telefilm, programmi televisivi, oggetti e film dell’epoca. Al timone del programma c’è il simpatico Nicola Savino affiancato dalla bellissima Ivana Mrazova che, spesso, sfoggia abiti di quel periodo e l’ironica Katia Follesa a cui è affidato il compito di riproporre i programmi che hanno fatto la storia del decennio in questione come Colpo di fulmine e Stranamore. Le altre presenze fisse del programma sono Michele Cucuzza a cui è affidato l’angolo social e Ruggero Dei Timidi, il collezionista che, ogni settimana, porta in studio giochi e memorabilia del periodo. Gli animatori della serata, poi, saranno i Two Fingerz, due deejay d’eccezione.

90 SPECIAL, GLI OSPITI DELL’ULTIMA PUNTATA

L’ultima puntata di 90 Special sarà una sorta di riassunto delle precedenti puntate. In studio, ci saranno Linus e Max Pezzali, due volti popolarissimi degli anni ’90. Dopo il successo ottenuto nelle precedenti puntate, poi, torneranno Alexia che, con la sua musica, ha scritto pagine importanti per la dance di quel periodo e Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati. Ci sarà, poi, una delle donne che, negli anni ’90, è stata una protagonista assoluta della televisione italiana diventando anche il sogno proibito di molti uomini ovvero Alba Parietti. Infine, Nicola Savino accoglierà anche i The Show e i The Soundlovers. Quella di questa sera, dunque, sarà una grande festa per celebrare i mitici anni ’90 che, ancora oggi, in molti rimpiangono.

