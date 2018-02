AGENTS OF SHIELD 5/ Anticipazioni del 22 febbraio 2018: il segreto per ritornare al passato

Agents of SHIELD 5, anticipazioni del 22 febbraio 2018 in prima Tv assoluta su Fox. La squadra viene attaccata da Kasius, ma Robin svela a May come ritornare indietro.

Agents of SHIELD 5, in prima Tv assoluta su Fox

AGENTS OF SHIELD 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella seconda serata di oggi, giovedì 22 febbraio 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Agents of SHIELD 5, in prima Tv assoluta. Sarà l'8°, dal titolo "L'ultimo giorno". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Fitz (Iain De Caestecker), Jemma (Elizabeth Henstridge) e Daisy (Chloe Bennet) fuggono il più lontano possibile dal livello della Stazione collegato a Kasius (Dominic Rains). Cercano quindi di riunirsi con il resto del gruppo, ma i Kree sono già in moto per catturarli dietro ordine del leader. Intanto, Fitz (Iain De Caestecker), Jemma (Elizabeth Henstridge) e Daisy (Chloe Bennet) fuggono il più lontano possibile dal livello della Stazione collegato a Kasius (Dominic Rains). Cercano quindi di riunirsi con il resto del gruppo, ma i Kree sono già in moto per catturarli dietro ordine del leader. Intanto, Faulnak (Samuel Roukin) affronta il fratello riguardo al suo ennesimo fallimento e lo accusa di aver voluto lasciare in vita Sinara (Florence Faivre) nonostante non sia stata in grado di evitare la situazione. Kasius è convinto che Sinara sia degna della sua fiducia, dato che in passato gli ha salvato la vita, ma Faulnak ha già inviato uno dei suoi uomini a rintracciare i tre fuggitivi. In quel momento, Fitz viene colpito da The Vicar (Isaac C. Singleton Jr.), ma grazie alle protezioni fornite da Enoch (Joel Stoffer) riesce ad essere solo ferito.

I problemi aumentano quando i Kree iniziano a diffondere il gravitonium, ma Deke (Jeff Ward) si presenta sul posto e rivela di essere dalla loro parte. Daisy non è felice di vederlo, ma Deke svela di aver agito solo per evitare un disastro più grande e li convince a seguirlo per sfuggire a The Vicar. Intanto, Flint (Coy Stewart) è sempre più distrutto per la morte di Tess (Eve Harlow) e Mack (Henry Simmons) cerca di consolarlo parlandogli della sua esperienza. Subito dopo, Daisy, Fitz e Jemma si riuniscono con il resto della squadra, ma devono pensare a recuperare May (Ming-Na Wen). Mack tuttavia si accorge che Flint ha deciso di consegnarsi direttamente ai Kree per evitare altre stragi. Il ragazzo Inumano uccide alcuni dei Kree prima di venire tramortito da Sinara, ma Daisy affronta l'aliena poco dopo e riescono a fuggire. Il gruppo intero si ritrova poi rinchiuso in un locale della Stazione che sta per essere distrutto dall'uomo del fratello di Kasius.

Deke svela però di avere un congegno antigravitazionale con cui può farli arrivare al piano superiore. Più tardi, Faulnak propone a Sinara di diventare una dei suoi fedelissimi, cercando di convincerla ad abbandonare Kasius. Quest'ultimo tuttavia lo uccide rivelandogli di sapere che in passato il padre ha cercato di eliminarlo. Svela poi a Sinara di voler attribuire la morte del fratello a Daisy per ottenere l'accettazione del padre. Più tardi, Robin (Willow Hale) ormai anziana appare a May.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 8 "L'ULTIMO GIORNO"

Lo SHIELD riesce a raggiungere lo Zephyr, dove a bordo trovano May ed un amico del padre di Deke, Samuel Voss. Alla Stazione, Kasius inizia a rifarsi sugli abitanti tagliando loro ogni tipo di risorsa, mentre Flint, Mack e Yo-Yo recuperano delle armi nascoste in precedenza da Fitz e scoprono che Kasius ha lasciato i Vrellnexiani ai livelli inferiori. Dopo averli sconfitti, riescono a salvare gli abitanti. La squadra invece non ottiene troppe risposte da Robin, ma trovano un dispositivo costruito nello Zephyr. Fitz e Jemma si occupano invece di rimuovere l'inibitore Kree installato in Daisy, mentre Coulson e Maty trovano un monolite nell'armadietto di Voss. Deke interroga il diretto interessato sul portale, dato che apparteneva ai genitori, ma Voss cerca di uccidere Daisy e Robin, per evitare che quest'ultima dica la verità alla squadra. La veggente tuttavia fa in tempo a rivelare a May che Flint sarà essenziale per salvare il mondo.

© Riproduzione Riservata.