AIDA NIZAR / Video, il suo siparietto trash con Riccardo Ferri fa piangere Barbara d'Urso

Aida Nizar ha inviato un video-messaggio a Riccardo Ferri nella puntata di Pomeriggio 5 di ieri e ha causato le lacrime di Barbara d'Urso. Ecco il motivo...

22 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Aida Nizar

Aida Nizar parteciperà a L'Isola dei famosi 2018 per sostituire alcuni dei naufraghi che si sono ritirati e risollevare gli ascolti? La notizia sembrava una certezza fino a qualche giorno fa e gli amanti del trash erano già in gran fermento davanti alla possibilità di conoscere uno dei personaggi più assurdi e controversi della televisione spagnola. La Nizar ha infatti partecipato al Grande Fratello Vip spagnolo, dove si è messa in mostra per un comportamento a dir poco assurdo, arrivando persino a fare i propri bisogni a terra. Ma non pensiamo a quello che è passato e diamo purtroppo uno sguardo al futuro e alla possibile partecipazione di Aida al reality show di Canale 5: secondo alcuni recenti rumors il suo sbarco in Honduras non ci sarà, si è trattata dunque solo di una delle tante ipotesi prive di fondamento anche se la Nizar ieri ha comunque avuto modo di farsi conoscere meglio al pubblico italiano grazie ad un video-messaggio andato in onda a Pomeriggio 5.

Aida Nizar fa piangere Barbara d'Urso

Nella puntata di Pomeriggio 5 di ieri, Aida Nizar ha inviato un video-messaggio a Riccardo Ferri, ospite nel salotto di Barbara d'Urso per parlare del percorso del figlio Marco a L'Isola dei famosi. La sexy gieffina spagnola ha riportato alla luce alcuni fatti del Grande Fratello Vip iberico nel quale aveva conosciuto proprio Marco, dando vita insieme a lui ad un flirt che poi non era proseguito lontano dalle telecamere. E la Nizar ha voluto mettere le cose in chiaro con l'aspirante suocero: "Riccardo, tesoro, brindiamo al nostro incontro! Ti sarebbe piaciuto avermi come nuora! Ti ricordi Aida? Questa donna solare, travolgente, così vivace. Con Aida, hanno buttato via lo stampo. Con Marco Ferri, invece, no. Lui è un cagnolino. Questa donna, spagnola, passionale, ha detto di no a Marco Ferri". Parole che hanno mandato su tutte le furie Riccardo Ferri, che se si è detto preoccupato della possibile partecipazione della Nizar alla prossima puntata di Domenica Live alla quale si è auto-invitata. E nel frattempo Barbara d'Urso, alle prese con questo divertente siparietto trash, non ha potuto trattenere le lacrime dalle risate... (clicca qui per vedere il video).

