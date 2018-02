ANDREA DAMANTE/ Guest star nella puntata di questa sera (Don Matteo 11)

Andrea Damante si appresta a debuttare come attore nella fiction di successo di Rai 1, Don Matteo 11. Quale sarà il suo ruolo? News e anticipazioni.

22 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne e noto soprattutto per essere il fidanzato di Giulia De Lellis, si appresta a debuttare come attore nella sesta puntata della fiction di successo della Rai, Don Matteo 11. Della sua partecipazione come guest star si era già saputo da qualche tempo e molti fan e appassionati della serie con Terence Hill non avevano gradito il suo ingaggio a causa della sua poca esperienza nel campo della recitazione. Tuttavia sembra che la sua presenza darà quel guizzo in più ad una puntata che già si preannuncia molto interessante. Non si sa esattamente quale ruolo andrà a ricoprire Andrea Damante, tuttavia sembra che il suo personaggio apparirà nel secondo episodio intitolato ‘Scegli me!. Damante dunque avrà a che fare con la ‘capitana’ Anna Olivieri dove quest’ultima per andare a fondo in un caso di morte di una ragazza rimasta uccisa sul set di un reality show, decide di muoversi in prima persona ed essere lei stessa la protagonista di una missione sotto copertura proprio all’interno del reality. Questo la porterà inevitabilmente ad un cambio look per potersi mescolare con i concorrenti. Ad Andrea Damante dunque l’onere e l’onore di flirtare con la ‘capitana’ scatenando la gelosia del pm, Marco Nardi.

ANDREA DAMANTE, IL BRANO CHE RIPERCORRE I DUE ANNI D’AMORE CON GIULIA

Dunque per Andrea Damante si tratta di un bel momento professionale che lo vede anche un valido dj. Dopo che lo scorso anno ha dato il via alla sua carriera da dj, Andrea Damante si è recato a New York per un importante corso e da qui il lancio della sua professione. Infatti oltre a far suonare i successi degli altri è stato abile a crearne anche alcuni suoi come quelli pubblicati lo scorso anno: Follow my pamp, Freeze, Shine on me, Next stop e Always. Quindi un momento idilliaco per queste sue numerose esperienze lavorative che cammina di pari passo con la vita privata che lo vede innamorato di Giulia De Lellis. I due insieme formano una delle coppie più discusse ma allo stesso tempo amate della televisione italiana, sono sempre al centro del gossip per le loro questioni amorose anche perché non risparmiano foto e video sui social con i quali tengono costantemente aggiornati i loro fan. Inoltre la scorsa settimana Andrea Damante ha lanciato sul mercato discografico il suo nuovo singolo ‘Scritta in fretta’ che non è altro che una vera e propria cronaca del loro amore con una bellissima dichiarazione d’amore. Il brano ripercorre i due anni che Andrea e Giulia hanno trascorso insieme e poi snocciola le impressioni che Andrea ha su Giulia sulla loro convivenza e sulla loro storia d’amore.

