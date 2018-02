ARMANDO/ Uomini e Donne: il cavaliere continuerà a conoscere Gemma?

Armando è un nuovo arrivato al trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere veneto ha iniziato a conoscere Gemma Galgani, ma è rimasto colpito dalla sua lite con Giorgio.

22 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Nelle scorse settimane è arrivato al trono over di Uomini e Donne il signor Armando, 65 anni, veneto, amante della natura e dell’attività fisica. Il cavaliere ha deciso di partecipare al programma per trovare una dama con la quale trascorrere “Quel che resta del giorno”, sono state le sue parole citando il famoso film diretto da James Ivory, tratto dal romanzo omonimo di Kazuo Ishiguro. Armando, che vive in una villa con un grande giardino, ha suscitato l’interesse di molte dame, tra cui Gemma Galgani: “È un signore molto divertente e piacevole”, ha detto la dama torinese. Lui si è rivolto a Gemma come la “padrona di casa” e le ha detto: “Abbiamo uno splendido futuro davanti a noi”. Immancabile il sarcasmo di Tina Cipollari: “Armando l’hai già conquistata, ma se vuoi un consiglio levatela di torno subito”.

ARMANDO PREOCCUPATO

Nella puntata di oggi del trono over, dopo la lite tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, scopriremo che la dama torinese ha iniziato a sentire Armando. Tina Cipollari “interroga” il cavaliere veneto per capire se è davvero interessato a Gemma: Armando confessa di essere un po’ preoccupato dopo quanto successo in studio, tra Gemma e Giorgio. La bionda opinionista gli chiede se ha intenzione di rivedere Gemma e lui non lo esclude a priori: “perché no?”, risponde. Tina ha un’ultima domanda: è disposto a consolare Gemma? Armando non dice di no, ma vuole vedere come va tra loro. Il cavaliere veneto riuscirà a riportare il sorriso sul volto di Gemma?

