AURORA RAMAZZOTTI, ACIDO IN FACCIA/ Michelle Hunziker: "Se non avessi pagato l'avrebbero sfregiata"

Aurora Ramazzotti minacciata: Michelle Hunziker ha svelato il drammatico aneddoto durante L'Intervista che ha rilasciato a Maurizio Costanzo nella nuova puntata del programma di Canale 5.

22 febbraio 2018 Fabio Morasca

Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti minacciata (Canale 5)

Michelle Hunziker ha svelato un nuovo, drammatico, aneddoto riguardante la propria vita privata nel corso de L'Intervista che la showgirl e conduttrice svizzera ha rilasciato nella nuova puntata dell'omonimo programma condotto da Maurizio Costanzo, in onda su Canale 5. Questo nuovo aneddoto riguarda Aurora Ramazzotti, primogenita di Michelle Hunziker, la figlia nata dal matrimonio tra la showgirl, reduce dalla conduzione della 68esima edizione del Festival di Sanremo, e il cantante Eros Ramazzotti. Maurizio Costanzo ha chiesto a Michelle Hunziker di svelare un momento pericoloso vissuto da Michelle Hunziker, non ancora noto al pubblico. La conduttrice ha dichiarato di aver ricevuto un terribile ricatto circa un anno fa, tramite un'email. Queste sono state le dichiarazioni di Michelle Hunziker a riguardo: "Sì, adesso posso raccontarlo effettivamente perché è passato un po' di tempo anche se questa cosa è abbastanza pericolosa. A marzo, un anno fa, è arrivata una e-mail con un ricatto, un tentativo di estorsione dove mi è stato detto che se non avessi pagato una cifra entro una data avrebbero acidificato Aurora...".

"LE AVREBBERO BUTTATO L'ACIDO IN FACCIA..."

A causa di questa vicenda, Michelle Hunziker ha dichiarato comprensibilmente di aver vissuto un vero e proprio dramma: "Le avrebbero buttato l'acido in faccia... Loro volevano che pagassi in bitcoin... Ho vissuto un dramma". Il resto delle dichiarazioni andrà in onda nella puntata de L'Intervista che sarà trasmessa su Canale 5 domani, giovedì 22 febbraio 2018, in seconda serata. La diretta interessata, Aurora Ramazzotti, non ha ancora commentato sui social network l'aneddoto in questione svelato da sua madre. Sul proprio profilo Instagram, che può contare su circa un milione e 200mila follower, Aurora Ramazzotti dedicò un post a sua madre, pubblicato durante la settimana del Festival di Sanremo, a poche ore dal debutto. Queste sono state le parole condivise dalla 21enne: "La tua semplicità, il tuo calore umano, la tua bellezza e non parlo di quella esteriore... Mi rendono sempre più fiera di essere tua figlia. Qui con te in questo giorno speciale. Love you".

MICHELLE HUNZIKER, AURORA E LA SETTA

Michelle Hunziker, sempre rimanendo in tema di pagine dolorose riguardanti la sua vita, recentemente, ha raccontato nei dettagli gli anni trascorsi da prigioniera della setta della maga Clelia, dalla quale riuscì a liberarsi nel 2006. Michelle Hunziker ha raccontato tutto nel libro Una vita apparentemente perfetta e in tante interviste rilasciate negli scorsi mesi. Anche in questo caso, Michelle Hunziker raccontò un dettaglio riguardante la figlia Aurora e una notte di Natale trascorsa in totale solitudine per colpa di imposizioni della setta. Queste furono le dichiarazioni rilasciate a Vanity Fair: "Chiamavo festosa Aurora, in vacanza col papà, fingendo di avere gente a cena, per poi passare il resto della sera in silenzio". Riguardo sempre sua figlia, avuta a 19 anni, Michelle Hunziker ha più volte dichiarato: "Siamo cresciute insieme. Siamo talmente in simbiosi che mi sono sempre mostrata con le mie debolezze. Resterà la mia bambina per sempre".

© Riproduzione Riservata.