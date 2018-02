Aida Yespica e Enrico Romeo sono tornati insieme?/ La verità sulle foto con l'ex fidanzato in un post

Aida Yespica e Enrico Romeo sono tornati insieme? Novella 2000 lancia lo scoop, ma verità sulle foto con l'ex fidanzato si trova in un post social pubblicato dalla showgirl

22 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Aida Yespica ancora single

Aida Yespica ed Enrico Romeo di nuovo insieme a pochi mesi dalla fine dell'avventura all'interno della casa del Grande Fratello Vip? Il settimanale Novella 2000, in edicola questa settimana, avrebbe paparazzato la coppia, di nuovo complice, per le vie di Milano. Ritorno di fiamma in vista. I due ex fidanzati sono stati assieme per quasi un anno prima che la showgirl argentina decidesse di troncare ogni tipo di rapporto nel giugno 2017: "Io sorridevo fuori, piangevo dentro. E questo è successo per un anno e mezzo". L'ex gieffina, fino a poco prima di entrare all'interno della casa di Cinecittà, aveva iniziato una frequentazione di due mesi con Geppy Lama. Relazione terminata, subito dopo la sua uscita dal loft, forse, a causa del legame molto stretto con Jeremias Rodriguez, con cui, nelle scorse settimane, sarebbe stata avvistata in più di qualche locale milanese, tanto da far sperare in un nuovo travolgente amore. Nel servizio, uscito, questa settimana, sul settimanale di Roberto Alessi, Aida e l'imprenditore svizzero appaiono molto complici mentre passeggiano in atteggiamento molto intimo, fino a raggiungere l'auto e andare via assieme per una meta sconosciuta. E subito dopo l'uscita della notizia, la soubrette ha commentato lapidaria su Instagram: "Smettetela di sparare cazzate. Le foto sono vecchie".

LA FINE DELLA RELAZIONE CON ENRICO ROMEO

Aida Yespica, nel giugno dello scorso anno, dalle pagine del settimanale Chi, ha confermato la rottura con Enrico Romeo che ha lasciato segni indelebili nella sua esistenza: "Ormai sono rodata. Conosco quando una storia fa acqua. All'inizio è tutto bello, sai, poi stai con la Yespica e la tratti da Dio. Poi subentra il quotidiano. Non sono più una ragazzina. Sono una donna alla ricerca della sua felicità. Perché la felicità deve esistere da qualche parte. Sì, sono una mamma innamorata del proprio bambino. Quale mamma non prova amore per il proprio figlio. Ma sono anche una donna e una donna ha voglia che qualcuno provi qualcosa di forte per lei. Insomma, voglio sentire il guscio e la protezione". Proprio all'interno della casa del Grande Fratello Vip, la showgirl argentina, ai tempi impegnata con Geppy Lama, ha maturato la necessità di godersi un periodo di singletudine per mettere a posto i pezzi della propria vita e pensare agli affetti più cari che non l'hanno mai abbandonata, come il figlio Aron, frutto dell'amore con Matteo Ferrari, che vive a Miami, e che è l'unico uomo in grado di strapparle un sorriso anche nei momenti più difficili della sua vita: "In passato ho dipeso economicamente da alcuni dei miei uomini, non voglio che accada mai più, perché prima o poi te lo rinfacciano e quella è una cosa terribile che non voglio più provare" come rivelato a Verissimo appena due settimane fa.

