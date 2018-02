Al Bano e Loredana Lecciso, incontro segreto a Milano/ Romina Power è un lontano ricordo? (Pomeriggio 5)

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso s'incontrano in segreto e Milano e siglano il primo tentativo di pace dopo i rumors sulla rottura scatenati dal ritorno di Romina Power (Pomeriggio 5).

22 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Al Bano e Loredana Lecciso

Dopo due mesi di lontananza, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sono rivisti in quel di Milano. Come documenta il settimanale Spy nel numero in edicola domani, venerdì 23 febbraio, Loredana e Al Bano che non si vedevano da Natale, periodo in cui lei aveva lasciato la casa di Cellino San Marco per rifugiarsi a casa del fratello, a Padova, si sono visti in un albergo di Milano. Al Bano, reduce da un tour in Australia dove ha portato anche i figli avuti dalla Lecciso, ha accolto Loredana per un chiarimento. Si tratta del primo segnale di riavvicinamento tra i due dopo settimane di gossip e indiscrezioni. A scatenare la crisi tra Al Bano e Loredana Lecciso sarebbe stato il ritorno di Romina Power nella vita del Leone di Cellino. Al Bano e Romina, infatti, oltre a cantare insieme, nell’ultimo periodo, hanno trascorso molto tempo insieme scatenando la gelosia della Lecciso che, di fronte ad alcune foto dei due ex coniugi ai mercatini di Natale, avrebbe deciso di prendersi una pausa dal compagno. Oggi, però, sembra che Loredana abbia deciso di fare un primo passo verso Al Bano. Sarà il tentativo per allontanare definitivamente la presenza di Romina Power?

ROMINA POWER TRA LOREDANA LECCISO E AL BANO

Romina Power continua ad essere un pericolo per la relazione di Loredana Lecciso con Al Bano? Nei giorni scorsi, ha fatto molto discutere un’intervista della sorella della Power che si schierava con Loredana affermando che avrebbe dovuto sposare Al Bano tanto tempo fa non condividendo l’atteggiamento di Romina. L’intervista, però, è stata poi smentita dall’ex moglie di Al Bano che, sui social, ha scritto: “Ho parlato con mia sorella. Le hanno fatto un’intervista a tranello. Parlando del suo ritorno al cinema e qualche domanda su di me. Poi hanno stravolto ciò che lei ha detto e niente sul suo lavoro. Cercano di mettere zizzania in famiglia e di screditarci”. Romina, dunque, continua a difendere la propria posizione e a non commentare il gossip intorno a lei ad Al Bano. Da parte sua, anche Carrisi non si è mai pronunciato sulla vicenda, ma oggi, il gesto di Loredana di raggiungerlo a Milano, sembra chiudere la questione.

