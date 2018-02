Amici 17/ Einar vuole la sfida: Vittorio e Irama a rischio eliminazione

Amici 17: Einar, ancora in crisi, chiede di poter andare in sfida per scrollarsi. A poche settimane dall'inizio del serale, Vittorio e Irama sono a rischio eliminazione.

22 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 - Einar

I colpi di scena nella scuola di Amici 17 non mancano mai. Il serale si avvicina e tutti gli allievi hanno voglia di conquistare una maglia per l’accesso alla fase più importante del talent show di Maria De Filippi. Le modalità di accesso al serale, tuttavia, non sono ancora state rese note. Finora, infatti, si sa solo che il direttore artistico sarà Luca Tommassini. Tutto il resto resta top secret. Ci saranno i direttori artistici? La scelta degli allievi ammessi al serale spetterà solo ai professori o il pubblico avrà la possibilità di scegliere qualche cantante e ballerino con il televoto? Nelle ultime edizioni del serale, gli allievi sono stati scelti dai professori che assegnavano una maglia solo in caso di giudizio favorevole unanime, dai direttori artistici e, nella scorsa edizione, i ballerini sono stati scelti direttamente dal direttore artistico, Giuliano Peparini. Se tali modalità verranno confermate anche per il serale di Amici 17, dunque, potrebbero esserci delle clamorose sorprese. Tuttavia, gli allievi hanno voglia di dimostrare il proprio valore senza aspettare di accedere al serale grazie alla classifica di gradimento.

EINAR CHIEDE DI ANDARE IN SFIDA, VITTORIO E IRAMA A RISCHIO ELIMINAZIONE

Tra gli allievi che vogliono accedere al serale di Amici 17 per merito c’è sicuramente Einar. Il cantante, dopo la sconfitta della squadra del Ferro, ha evitato la sfida per il primo posto nella classifica di gradimento, bersagliato da Rudy Zerbi, ha chiesto alla produzione di poter andare in sfida. La produzione accetterà la richiesta dell’allievo? A rischio eliminazione, invece, sono finiti il ballerino Vittorio e il cantante Irama. Il primo ha rischiato più volte, nel corso della sua avventura nella scuola di Amici, di dover dire addio al suo sogno. Finora, però, è sempre riuscito a difendere il proprio banco: lo farà anche stavolta? Per Irama, invece, sarà il primo, vero giudizio. Il cantautore è diventato un allievo di Amici 17 solo da poche settimane. Con il serale sempre più vicino, però, anche lui è chiamato a dimostrare di meritare un posto nella scuola e successivamente nel serale. Riuscirà a conquistare la fiducia dei professori?

© Riproduzione Riservata.