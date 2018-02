Anna Tedesco/ Uomini e Donne: la storia con Valter? Gianni Sperti non ci crede

Al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare della dama Anna TEdesc, che sta conoscendo Valter. I due si sono visti più volte, ma Gianni Sperti non crede nella loro storia.

22 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Anna Tedesco

Nello studio di Uomini e donne in occasione della puntata dedicata al trono over, Anna Tedesco è stata protagonista di un’accesa discussione con il cavaliere Angelo, che ha poi coinvolto anche Tina Cipollari e Gemma Galgani. È proprio la dama torinese a dare il via alle danze sostenendo che Anna e Giorgio hanno una storia, tesi sostenuta anche da Gianni Sperti. A buttare altra benzina sul fuoco ci pensa Angelo, l’ex di Anna: “Quando mi sentivo con Anna e io dubitavo di lei e Giorgio, lei mi diceva di stare tranquillo perché tra Giorgio e Tina c’era qualcosa”, ha detto il cavaliere aggiungendo che aveva saputo che l’opinionista aveva comprato una casa a Firenze. Anna si arrabbia: “Non dire cavolate, sei un falso”. Tina dice di esser delusa da Anna - “da te non me lo aspettavo” - mentre la dama giura su suo figlio di non aver mai detto una cosa del genere. La bionda opinionista smentisce di aver comprato una casa nel capoluogo toscano: “Vado spesso a Firenze, ma non da Giorgio”, conclude chiedendo a Manetti di mettere a tacere una volta per tutte le voci riguardo una loro relazione.

Anna e Valter

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, sempre dedicata ai protagonisti del trono over, si parla della conoscenza di Anna e Valter: i due si sono visti, sono andati a pranzo insieme a Riccione e l’uscita per festeggiare il compleanno è andata bene. Tra dama e cavaliere c’è stato anche un bacio. La dama precisa che la loro intenzione era da subito quella di festeggiare la prima domenica dopo la data del suo compleanno quando la figlia non ci sarebbe stata, Valter conferma. Ma Gianni - che non ha molta simpatia per la dama - è perplesso. Anna per mettere a tacere i suoi dubbi racconta di come è avvenuto il bacio che non è stato passionale ma sentito. Ma l’opinionista ha ancora da ridere: secondo lui è stato “un bacio di lavoro”. Anna è dispiaciuta che spesso il cavaliere non è molto presente ma Valter precisa che si sentono tutte le sere e se non la chiama è perché sa che può avere impegni. I dubbi di Gianni permangono, secondo lui tra loro non c’è niente ed è convinto che la dama non abbia interesse per Valter.

© Riproduzione Riservata.