ANTONIO ZEQUILA/ E la chirurgia estetica: “ho tolto le borse sotto gli occhi” (Pomeriggio 5)

Antonio Zequila a Pomeriggio 5: il rapporto con la chirurgia estetica e l'età che avanza. “Mi sono rifatto, non mi piace invecchiare”, ha dichiarato l'attore. Le ultime notizie

22 febbraio 2018 - agg. 22 febbraio 2018, 18.33 Silvana Palazzo

Antonio Zequila a Pomeriggio 5

Antonio Zequila è tornato in televisione per mostrare i suoi miglioramenti estetici. Ospite della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Antonio Zequila ha svelato di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere le borse sotto gli occhi. Con il passare degli anni, Zequila non ama guardarsi allo specchio e vedere i segni del tempo che passa allo specchio. La decisione di sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica è stata presa da Zequila per ringiovanire il suo viso e cercare di fermare il tempo. Antonio Zequila, tuttavia, si fermerà qui o continuerà a sottoporsi a nuovi interventi? Zequila non ama invecchiare e, fino a quando potrà farlo continuerà ad andare nelle sala operatoria per migliorare il suo aspetto fisico. Zequila è solo l’ultimo a ricorrere alla chirurgia plastica per migliorarsi. Sempre più donne, ma anche sempre più uomini, infatti, fanno ricorso a piccoli e grandi interventi chirurgici per apparire più belli (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ANTONIO ZEQUILA E LA VECCHIAIA

L'età avanza per tutti, anche per Antonio Zequila che però pensa di poter dribblare i segni del tempo con la chirurgia estetica. Dopo aver intravisto delle borse sotto gli occhi ha deciso di intervenire. Ne parlerà oggi a Pomeriggio 5: nello studio di Barbara d'Urso mostrerà i risultati dei suoi ritocchini. “Mi sono visto delle borse sotto gli occhi e ho voluto correre ai ripari senza effettuare un'operazione vera e propria, che mi fa paura”, dichiarò tempo fa l'attore. Per alcune persone è proprio difficile accettare il fatto che il tempo passa, tra queste c'è proprio Zequila. “Vedi la pelle e i tessuti che cedono, ti guardi allo specchio e non ti piaci più. Devo essere sincero, non sono fiero delle mie rughe, a nessuno fa piacere invecchiare”. La chirurgia estetica però non basta se non è associata all'attività fisica e ad un'alimentazione corretta, ma l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi lo sa già. “Sono un ex atleta, ho giocato a calcio per tanti anni, cammino molto, faccio 10mila passi al giorno, bisogna muoversi molto e stare attenti all'alimentazione”.

QUANDO DISSE A VALERIA MARINI: "LA CHIRURGIA TI HA ROVINATA"

Antonio Zequila e la chirurgia estetica, un rapporto complicato. Non si direbbe, penserete voi, visto che si è ritoccato più volte. Eppure non ricordiamo una frecciata impietosa nei confronti di Valeria Marini, che frequentò per qualche tempo durante gli anni Novanta. “Valeria ha esagerato con la chirurgia estetica. Ormai ha quasi 50 anni e l'orologio biologico non perdona. Ha il viso un po' sfatto, le labbra segnate dal botox e dall'acido, ialuronico. Insomma, i segni del tempo si vedono, ma lei non se ne accorge. Ed è tutta colpa del suo ego smisurato”, dichiarò in un'intervista a Vero. Un attacco impietoso quello di Zequila, che deve stare allora attento a non esagerare con la chirurgia estetica per non finire nel mirino della showgirl. “Sono un edonista, un esteta. Amo il bello da sempre, sono anche propenso alla chirurgia estetica e a tutti quegli accorgimenti che possono migliorare una persona. Di recente mi sono sottoposto ad un trattamento estetico”, raccontò a Top.

