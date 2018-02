BEAUTIFUL / Sheila Carter minaccia Quinn: l'incubo è tornato? (Anticipazioni 22 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 22 febbraio: Sheila Carter minaccia Quinn chiedendole spiegazioni riguardo il suo rapporto con Ridge. La dark lady è davvero cambiata?

22 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Fin dalla prima apparizione di Sheila Carter, i fan di Beautiful si sono chiesti quali conseguenze la storica dark lady avrebbe potuto portare nelle trame della soap americana. Eppure, l'ex moglie di Eric è apparsa remissiva e tranquilla, continuando a proclamarsi una donna nuova e decisa a fare ammenda dei tanti errori commessi in passato. Dichiarazioni che non hanno convinto i telespettatori storici, più che mai desiderosi di assistere a nuovi colpi di scena a lei legati. Dopo la noia degli ultimi tempi, legata più che altra alle storylines della famiglia Avant, c'è proprio bisogno di un po' di pepe e chi meglio della cattiva per eccellenza potrà portarlo in scena? La puntata di oggi sarà decisiva proprio da questo punto di vista, con la Carter che comincerà a mostrare il suo vero volto. Si tratterà ancora di piccoli indizi, comunque importanti per dimostrare le potenzialità di un personaggio tutto in divenire. Scopriamo di seguito perché...

Beautiful: Sheila Carter minaccia Quinn

Questo pomeriggio a Beautiful, vedremo Sheila Carter tornare a villa Forrester per parlare con Eric. Dopo avere ascoltato il discorso di Pam e Charlie, la donna cercherà di capire se tutto stia andando per il meglio nel matrimonio del suo ex marito e gli porgerà alcune domande per trovare le risposte cercate. Da tale confronto non uscirà nessuna informazione degna di nota, anche perché il patriarca Forrester non sarà a conoscenza dei trascorsi tra la moglie e Ridge. Ma uscendo dalla villa, accadrà qualcosa che farà nascere più di qualche sospetto ai telespettatori della soap americana. Sheila, infatti, si imbatterà in Quinn e metterà con lei le cose in chiaro: dovrà fare molta attenzione a non commettere errori, facendo soffrire Eric. Diversamente, dovrà vedersela proprio con il suo peggior incubo... Sheila Carter! Sarà questa una vera dichiarazione di guerra?

