BELEN RODRIGUEZ/ Si dedica allo shopping extra lusso insieme al fidanzato Andrea Iannone

Belen Rodriguez si è dedicata allo shopping di lusso per le vie del centro di Milano insieme al fidanzato Andrea Iannone, rientrato dalla Thailandia, e al figlio Santiago.

22 febbraio 2018 Redazione

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez è più che mai sulla bocca di tutti in seguito alla sua poco lodevole posizione della lista delle star più cercate su Pornohub. Un risultato per nulla autorevole che ha causato grandi pettegolezzi sui vari profili social a lei delicati, con i soliti scontri tra i lovers e gli immancabili haters. Ma non è solo questa sorpresa a scatenare le polemiche: negli ultimi giorni, infatti, è apparso evidente il minore interesse del web e della monda nei confronti della chiacchierata modella argentina.

Alcuni famosi brand hanno cominciato a preferirle altre importanti colleghe (come ad esempio Federica Nargi) e la stessa Cecilia Rodriguez sta occupando il posto lasciato vuoto dalla sua autorevole sorella. E se a questi dubbi aggiungiamo la quasi certa mancata proposta alla conduzione del Grande Fratello Nip, i sospetti diventano quasi una certezza. L'impero creato negli anni da Belen si sta lentamente sgretolando?

Belen Rodriguez si dedica allo shopping insieme ad Andrea Iannone

Mentre i dubbi riguardanti la sua carriera si fanno evidenti, c'è qualcosa che si mantiene una certezza nella vita di Belen Rodriguez. Parliamo ovviamente del fidanzato Andrea Iannone, da poco rientrato dalla Thailandia dove si era dedicato alle nuove prove per la MotoGp lo scorso weekend. Il pilota non potrà restare a Milano a lungo, dato che a inizio marzo sarà impegnato nella prima gara stagionale in Qatar, ma il tempo gli è bastato per accompagnare la sua compagna a fare un po' di shopping tra scarpe e splendidi capi di alta moda.

E ovviamente non potevano mancare gli acquisti di lusso nelle principali boutique del capoluogo lombardo insieme anche al figlio Santiago, sempre al seguito della famosa mamma (pochi giorni fa si era recato insieme a lei anche a Londra per alcuni impegni promozionali con la Swarovski). Il trio molto presto si trasferirà a vivere a Lugano dove il pilota ha già acquistato una splendida villa non lontano dal lago.

