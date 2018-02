Ballando con le stelle 2018/ Gianmarco Campironi fa un passo indietro: le parole su Giovanni Ciacci

Ballando con le stelle 2018, anticipazioni e news della nuova edizione in partenza dal prossimo 10 marzo: ecco le ultime su Giovanni Ciacci, con chi ballerà l'esperto di moda?

22 febbraio 2018 Valentina Gambino

Ballando con le stelle 2018

Giovanni Ciacci danzerà con un uomo. Questa è la notizia che sta già facendo il giro del web, riguardante le ultime news di Ballando con le stelle 2018. Il talent show dedicato alla danza in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, debutterà con la sua 13esima edizione dal prossimo 10 marzo. In attesa di scoprire tutti i nomi ufficiali del cast, abbiamo appreso tramite Dagospia che, per la prima volta nella storia del programma, due persone dello stesso sesso danzeranno insieme. Peccato che la notizia abbia poi sollevato un polverone niente male. Ad "incendiare" il tutto è stato il ballerino che ha preparato l'esperto di look di Detto Fatto. Il giovane Gianmarco Campironi ha dapprima smentito il portale diretto da Roberto D'Agostino e poi infiammato il web con le sue dichiarazioni social. Il sito in questione aveva scritto: “Nella nuova edizione di Ballando ci sarà un coppia gay in gara: Ciacci e Campironi. I due nella prima puntata si esibiranno in una rumba con bacio finale", ma il danzatore ha voluto specificare che: “Buona sera le scrivo in merito all’articolo su Giovanni Ciacci e il sottoscritto. Ci tengo molto a precisare che non sono assolutamente gay anche se non ho nulla contro però questa è comunque diffamazione ritenendo che poi mi bacerò o cosa, confido in una rettifica altrimenti mi toccherà utilizzare altri mezzi. Gianmarco Campironi”.

Il ballerino di Ciacci fa un passo indietro: il messaggio di scuse

Dopo la sua presa di posizione decisamente “fumantina”, il ballerino Gianmarco ha affermato che non danzerà con Giovanni Ciacci ma non farà nemmeno parte di Ballando con le stelle. A rivelarlo il buon Fabiano di BitchyF: “Gianmarco mi ha ribadito di essere etero ed ha aggiunto che non prenderà parte alla nuova edizione del talent di Milly Carlucci, dato che ha lavorato solo per Ballando On The Road, dove ha insegnato a Ciacci a ballare. Il volto di Detto Fatto danzerà quindi con un altro ballerino, tutt’ora sconosciuto”. Di seguito poi, Gianmarco ha voluto correggere il tiro dopo i toni duri usati in precedenza ed ha spiegato la questione in maniera più pacifica, sottolineando di non essere assolutamente omofobo.

Il lungo sfogo è stato apprezzato dal popolo della rete e anche il ballerino ha fatto un mea colpa niente male. Inizialmente ha affermato di essersi trovato benissimo con Giovanni Ciacci, considerato: "una persona molto tenace e si è dedicato parecchio, è stato un piacere lavorare con lui e il suo staff". Poi il danzatore ha chiesto scusa: "Ho esagerato soprattutto nel parlare di diffamazione, chiedo scusa, avrei dovuto scrivere mala informazione, ho scritto a caldo dopo aver letto tanti articoli che contenevano falsità". E infine ha specificato di non essere omofobo: "Il messaggio che avrei voluto far arrivare partecipando a Ballando con Giò è proprio come un ballerino possa ballare con un altro uomo andando contro ogni pregiudizio, ma ovviamente faceva più rumore scrivere che io e Ciacci siamo una coppia gay”. Tornando al cast di Ballando, ecco i primi 12 nomi ufficiali del programma: Giovanni Ciacci, Amedeo Minghi, Giaro Giarratana, Akash Kumar, Massimiliano Morra, Cesare Bocci, Don Diamont, Francisco Porcella, Gessica Notaro, Nathalie Guetta, Stefania Rocca e Eleonora Giorgi.

