Barbara D'Urso Vs Paolo Bonolis?/ Se continuerà il lancio di Almanacco a discapito di Avanti un altro...

Ancora scontri a distanza tra Barbara D'Urso e Paolo Bonolis? Gli strani movimenti a Pomeriggio 5 e il lancio di Almanacco incuriosiscono il pubblico di Canale 5

22 febbraio 2018 Hedda Hopper

Barbara D'Urso e Sonia Bruganelli

Misteri e inciuci tra i corridoi Mediaset dove ogni giorno i grandi protagonisti della tv commerciale corrono e lavorano per portare a casa i risultati che una rete come Canale 5 richiede. Spesso, però, qualcosa va storto e nascono rivalità che vanno oltre le 4 mura di casa e si finisce col lavare i panni sporchi a favore del pubblico, almeno quello più attento. Gli attriti tra Paolo Bonolis e Barbara D'Urso non sono più un mistero e mentre lui continua, dalla poltrona del suo Avanti un Altro, a ignorare chi lo precede, la napoletana ricambia omettendo il lancio della trasmissione che segue il suo Pomeriggio 5 (che guarda caso è proprio quella di Bonolis). La cosa è ormai risaputa con tanto di frecciatine social che la D'Urso e Sonia Bruganelli (moglie del conduttore) avevano sedato con tanto di selfie di pace e didascalia che lasciava intendere nella pace certa tra le due fazioni, ma è davvero così che è andata a finire?

DAL SELFIE DI PACE AD UNA NUOVA GUERRA?

L'indifferenza tra i due continua ma le nuove mosse di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 lasciano riflettere e insospettiscono. In particolare, da un paio di sere, la conduttrice sta lanciando L'Almanacco un nuovo programma di intrattenimento, spettacolo e moda in onda su Rete4 dopo il TG4. Fin qui tutto normale se non fosse che proprio questo programma va in onda ogni giorno intorno alle 19.30 e questo significa essere diretto concorrente di Paolo Bonolis nella fase calda del programma ovvero con la corsa verso il gran finale. Un'altra macchinazione di Barbara D'Urso contro Paolo Bonolis o solo una coincidenza e la voglia di aiutare una collega? Anche nella nuova puntata di Pomeriggio 5 potremo vederla fare lo stesso, cosa succederà quando anche Paolo Bonolis se ne accorgerà?

