Bianca Atzei si ritira?/ È stata male, portata via per accertamenti: ecco cosa è successo (Isola dei Famosi)

Bianca Atzei si sente male e viene allontanata dall'isola per qualche accertamento; una volta rientrata, i naufraghi l'accolgono con grande gioia, tranne Filippo Nardi...

22 febbraio 2018 Valentina Gambino

Bianca Atzei

Bianca Atzei si è sentita male. Probabilmente ciò è accaduto prima della puntata serale del martedì in quanto, la cantante ci è rimasta anche male per un atteggiamento distaccato da parte di Filippo Nardi, ultimo eliminato dal reality show dedicato alla sopravvivenza. Dopo il ritiro di Chiara Nasti perché nostalgica senza gli affetti cari e il fidanzato, dopo l’incidente improvviso di Craig Warwick e lo sventato abbandono di Giucas Casella, per un piccolo problema di salute, i naufraghi hanno temuto anche per la giovane Bianca Atzei, costretta ad abbandonare l’isola per qualche ora in funzione di alcuni accertamenti. Le condizioni in Honduras peggiorano sempre di più, così come la fame. Per fortuna, durante la puntata in diretta di martedì sera, Francesca Cipriani “ipnotizzata” da Giucas Casella ha avuto modo di far vincere all’intero gruppo una pizza ciascuno da poter recapitare in settimana. Ad accompagnare l’artista verso la barca, sono stati Franco Terlizzi e Amaurys Perez, molto preoccupati per lei.

Bianca ritorna sull’isola dopo il malore

Fortunatamente però, dopo alcune ore la barca è tornata con dentro la naufraga in perfette condizioni fisiche. Grande gioia anche per il resto degli amici ancora lì ad attenderla: “Avevo paura che non ce la facesse più a continuare, ma invece sta dimostrando che è tosta” ha commentato Amaurys soddisfatto. Bianca si sente di buonumore anche se l’unico a non averla accolta come si deve è stato proprio Filippo Nardi che non le rivolgeva la parola già da qualche giorno: “Mi dispiace molto perché se fosse successo qualcosa a lui sicuramente gli avrei chiesto come stava”, ha affermato la Atzei. Dopo essersi ripresa, per Bianca è arrivato anche il momento relax in spiaggia, insieme a Franco che confida di non scambiarsi mai delle effusioni in pubblico con la moglie. “Ci vogliamo bene e ci baciamo quando vogliamo, ma a casa nostra” precisa lui, lasciando intendere che dopo più di trent’anni di matrimonio la passione tende ad indebolirsi. La cantante allora lo sprona ad essere più passionale: “Fai vedere che sei un uomo d’altri tempi!”.

