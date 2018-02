Chiara Nasti e Ugo Abbamonte in crisi?/ Lite social con il fidanzato, ma c'è il giallo dei post cancellati

Chiara Nasti e Ugo Abbamonte in crisi? Lite social con il fidanzato, ma c'è il giallo dei post cancellati. Ritorno turbolento dall'Isola dei Famosi per l'influencer

22 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Chiara Nasti e Ugo Abbamonte

Chiara Nasti ed il fidanzato Ugo Abbamonte sono in crisi? I fan della coppia, nelle ultime ore, hanno notato lo scambio di post su Instagram tra i due fidanzatini. Ecco il messaggio comparso sul profilo Instagram della influencer tornata, qualche settimana fa, dall'Isola dei Famosi proprio a causa della mancanza degli affetti più cari: “Essere se stessi è difficile… Ti allontanerà da tante persone, ma ti lascerà accanto quelle per cui vali davvero…”. Dopo pochi minuti, anche il 20enne ha scritto qualcosa che sembra essere una risposta piuttosto seccata: “Disgusted (disgustato)”. Dopo qualche ora, entrambi i 'proclami bellici' sono scomparsi dalle rispettive bacheca. Che si tratti di una piccola scaramuccia tra innamorati, rientata prontamente, dopo un chiarimento? Nelle scorse ore, l'influencer, interpellata sulla questione canna gate che vede contrapposti Francesco Monte ed Eva Henger, ha espresso l'assoluta estraneità su questa spinosa vicenda: "Oggi leggo e sento di accadimenti di cui sono completamente estranea e realizzo ancora di più quanto certe dinamiche non facciano parte della mia vita quotidiana e quindi del mio modo di essere. Per questo vi chiedo di non attaccarmi su cose che non mi vedono protagonista, di non fare supposizioni sbagliate da cose viste in TV o lette su internet. Purtroppo non ho avuto modo di parlare con voi, i miei canali sono il mio unico mezzo e da qui vi chiedo di non coinvolgermi più voi in cose in cui non sono coinvolta, parliamo di qualsiasi cosa ma direi che possiamo smetterla di parlare di vicende che non mi appartengono"

CHI E' CHIARA NASTI

Chiara Nasti nasce il 22 gennaio 1998 a Napoli dove vive con la famiglia e il suo ragazzo. A soli quindici anni apre il suo blog di moda e la sua bellezza e la volontà di sfondare in questo mondo l’hanno portata, in breve tempo, a essere una delle fashion blogger italiane più ricercate dai brand per campagne promozionali, pubblicità e collaborazioni speciali che portano la sua firma. Si diploma al liceo di scienze umane; nel 2014 si fa notare da Piero Chiambretti che la vuole tra i volti fissi della trasmissione Chiambretti Supermarket, dove dispensa consigli di stile in chiave ironica ai telespettatori. Ha inoltre partecipato come presentatrice agli Italian MTV Awards, è stata scelta come reporter per gli European Music Awards e come concorrente per la prima edizione di Dance Dance Dance Italia. Attivissima sui social, Chiara conta sul suo account Instagram un milione e 400 mila followers. E' fidanzata con Ugo Abbamonte da oltre un anno. Per la sua mancanza, l'influencer ha lasciato l'Isola dei Famosi 2018: " E' la persona che un giorno sposerò. Lo so io e lo sa lui. Abbiamo un’intesa così grande e solida che si capisce anche solo da come ci guardiamo" ha dichiarato, appena due settimane fa, a Vanity Fair.

