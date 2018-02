Clelia/ La santona e la setta dei Guerrieri della Luce, Michelle Hunziker: "Ecco come mi hanno catturata"

Clelia, chi è la nota 'santona' che ha fondato la setta Guerrieri della Luce che ha frequentato in passato la nota conduttrice televisiva Michelle Hunziker

Michelle Hunziker (Instagram)

Clelia, chi è la santona di Michelle Hunziker? Parliamo della fondatrice della setta dei Guerrieri della Luce, pranoterapeuta che ha ammaliato la nota conduttrice televisiva durante un periodo difficile della sua vita. La sua figura ha spopolato nelle ultime settimane in televisione, con racconti e indiscrezioni sulle attività compiute dal suo gruppo e sulle azioni per raggirare vip ma anche persone normali. Michelle Hunziker ha pubblicato recentemente un libro, “Una vita apparentemente perfetta”, in cui ha ripercorso la sua vita e Clelia, la ‘santona’ come viene definita dalla conduttrice di Striscia La Notizia, assume un ruolo chiave. L'incontro tra Clelia e Michelle Hunziker è avvenuto in seguito ai problemi del passato della conduttrice, in particolare sul rapporto con il padre deceduto: "Mi ha fregato così, restituendomi l’amore di mio papà. Avrebbe potuto dirmelo uno psicologo, ahimè mi sono imbattuta in lei. Grazie a quel consiglio ho potuto riavere mio padre, fargli fare il nonno. Poi è morto, e io sono rimasta di nuovo sola. Ma stavolta - ha sottolineato al Corriere della Sera - con me c’era lei".

CLELIA E IL RAPPORTO CON MICHELLE HUNZIKER

La setta fondata da Clelia ha ammainato Michelle Hunziker, che ha svelato il metodo utilizzato per catturare la sua attenzione totale: "Ti catturava per la bellezza e la purezza emanata da abiti candidi e raffinati, dalla pelle idratata da oli essenziali. Era sempre profumata, con un sorriso pazzesco e un velo di abbronzatura. La sua delicatezza e l’ossessione per l’accudimento la rendevano materna: era un fiore pericolosissimo". La presentatrice del Festival di Sanremo 2018 non è stata l’unica vip a finire nelle brame di Clelia. Recentemente infatti l’ex velina Vera Atyushkina ha rivelato di aver frequentato l’ormai nota setta. Ecco le parole della bellezza russa. Ecco la sua testimonianza ai microfoni di Oggi, dopo aver raccontato dell'incontro avuto grazie al marito della donna: A un certo punto si avvicinò e cominciò a fissarmi in un modo strano. Ebbi la sensazione netta, precisa, che mi stesse studiando. Che stesse cercando le mie debolezze, la via per domarmi e sottomettermi. Mi creda: è uno sguardo che non dimentichi… Mi diede un consiglio, che però suonava come un ordine: “Devi abbandonare questo lavoro, la tv non fa per te. Se vuoi capire qual è la tua strada devi venire a fare delle sedute qui da me”… Disse: “Solo qui sopravviveremo: se verrete da noi, se ci seguirete, vi salverete”… Diceva che nel 2012 sarebbe finito il mondo. A me salì l’angoscia, volevo andarmene. Era un luogo strano, si muovevano tutti con una lentezza esasperante, ti fissavano".

CHI E' CLELIA, LA SANTONA DI MICHELLE HUNZIKER

Michelle Hunziker, l’ex velina Vera ma anche altre persone sono state vittime della setta di Clelia. Ma cosa fa oggi Clelia? Recentemente il settimanale Spy ha cercato di mettersi sulle tracce della donna. Su internet non ci sono più tracce del nome della Berghella, sebbene appaia nelle foto realizzate per la promozione dei vari incontri organizzati dal centro yoga aperto recentemente a Martina Franca in Puglia insieme ai figli Marco Sconfienza e Piergiorgio Sconfienza. Un centro che è molto quotato: secondo il settimanale gode della presenza di maestri di yoga molto importanti e di una clientela di livello internazionale. Non sono state rilevate ulteriori tracce dell’ormai famosa Clelia, che ha sconvolto la vita di Michelle Hunziker ma anche di molta altra gente.

