Cristina D'Avena/ L'eterna ragazzina ora sogna di diventare mamma ('90 Special)

Cristina D'Avena, la stella delle sigle dei cartoni animati degli anni novanta torna in televisione nella trasmissione di Nicola Savino pronta per il gran finale di stagione. ('90 Special)

Cristina D'Avena continua a rimanere nei cuori di tante generazioni di bambini ed ex bambini, oggi adulti cresciuti anche grazie alle sue canzoni. Regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati, Cristina non ha mai smesso di essere quell'eterna bambina a cui piace sognare e giocare nei prati. A 53 anni, la cantante è pronta a fare un salto di qualità anche nella sua vita privata, come ha rivelato in una recente intervista riportata da tutti i quotidiani italiani. La D'Avena vorrebbe tanto poter diventare madre, per non rimpiangere una maternità mai avuta. Il mestiere le ha infatti sempre imposto di rimanere rinchiusa come in una bolla di sapone, ha sottolineato al settimanale Effe, e di non sentire il passare del tempo. Quell'eterna ragazzina oggi guarda verso un futuro che impone una maturità personale e che le ha fatto crescere il desiderio di maternità. Che presto convoli a nozze con Massimiliano Palma, compagno storico? Niente è escluso, anche se la D'Avena non mi è mai sentita pronta a compiere il grande salto.

Questa sera, giovedì 22 febbraio 2018, la vedremo fra gli ospiti dell'ultima puntata di '90 Special, a cui ha già partecipato alcune settimane fa. Per ora la cantante è concentrata sul mantenere i rimpianti lontano dalla propria vita. La sua determinazione a voler realizzare quello che definisce un vero e proprio miracolo potrebbe permetterle di fare leva con le tecniche all'avanguardia che le potrebbero permettere finalmente di diventare madre.

LA CARRIERA DI CRISTINA D'AVENA

Cristina D'Avena, icona storica degli anni ottanta e novanta in tema di cartoni animati, è stata anche una delle protagoniste più apprezzati dei primi telefilm italiani. Basti ricordare il suo Arriva Cristina e Licia, alcuni dei programmi che le hanno permesso di dare un volto a quella voce così tanta amata dal pubblico del nostro Paese. Lo scorso 13 febbraio, Infinity ha voluto fare un regalo a tutti i fan, pubblicando in streaming tutte le puntate dei telefilm in cui è stata protagonista, confanetti completi in omaggio ad una delle voci storiche dello spettacolo italiano.

Intanto, Cristina continua a portare avanti il proprio successo anche in altri contesti, come dimostra il sold out registrato a Legnano ad inizio febbraio, grazie al concerto che l'ha portata sul palco del Land of Freedom. Per non dimenticare la partecipazione a tanti eventi pubblici, come Il Carnevale dell'Arenile di Bagnoli, in provincia di Napoli, che ha messo al centro della kermesse le sue canzoni più popolari. In occasione dell'ultimo giorno di Carnevale, sottolinea La voce di Rovigo, la cantante ha partecipato ad un eveto presso La fattoria, un centro commerciale della città veneta che è stato letteralmente invaso dai fan.

