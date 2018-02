DIARIO DI UNO SCANDALO/ Su Rai Movie il film con Judi Dench (oggi, 22 febbraio 2018)

Diario di uno scandalo, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 22 febbraio 2018. Nel cast: Judi Dench, Cate Blanchett e Tom Georgeson, alla regia Richard Eyre. Il dettaglio.

22 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST JUDI DENCH

Il film Diario di uno scandalo va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 22 febbraio 2018, alle ore 22,40. Una pellicola drammatica che è stata interpretata da grandi nomi del cinema a stelle e strisce come Judi Dench, Cate Blanchett, Tom Georgeson e Michael Maloney. La pellicola è stata diretta da Richard Eyre, regista di Iris - Un amore vero, L'ambizione di James Penfield e L'ombra del sospetto. La storia trae ispirazione dall'omonima opera romanzata scritta da Zoë Heller e narra le avventure di Barbara Covett, una professoressa di liceo solitaria ed enigmatica. L'ottimo riscontro della critica non si è tradotto in nessun riconoscimento cinematografico degno di nota, fatta eccezione per una lunga serie di nomination agli Oscar ed ai Golden Globe. Judi Dench si è aggiudicata un premio come miglior attrice ai British Independent Film Awards nel 2007. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

DIARIO DI UNO SCANDALO, LA TRAMA DEL FILM

Barbara Covett insegna storia in un piccolo liceo di provincia. Il suo carattere dispotico e solitario fa in modo che la donna attiri su di se l'antipatia dei suoi colleghi e degli studenti, rendendo la sua esistenza triste e fragile. Nel frattempo la noiosa routine scolastica, viene scossa dall'arrivo di una nuova insegnante, Sheba Hart, giovane donna dai modi gentili e amichevoli. Tra le due nasce una certa sintonia e Barbara aiuta in diverse circostanze la nuova arrivata a destreggiarsi con la turbolenza dei nuovi studenti. Quando Barbara scopre che Sheba intrattiene una relazione segreta con un allievo della scuola, l'anziana donna decide di tacere e rispettare la loro amicizia. Quando però un giorno Sheba si dimostra insensibile alla scomparsa del gatto di Barbara, quest'ultima decide di vendicarsi, spargendo in tutta la scuola la voce circa la relazione proibita di Sheba. Poco dopo la giovane donna viene licenziata e cerca consolazione in Barbara, ignara che sia stata proprio lei a tradirla.

