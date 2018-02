DON MATTEO 11/ Anticipazioni del 22 febbraio 2018: Nardi e Anna innamorati?

Don Matteo 11, anticipazioni del 22 febbraio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Una missione sotto copertura permette a Nardi di notare il fascino di Anna.

Don Matteo 11, in prima Tv assoluta su Rai 1

DON MATTEO 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 22 febbraio 2018, andrà in onda una nuova puntata di Don Matteo 11 in prima Tv assoluta. Si tratta della sesta, divisa negli episodi "Ancora bambina" e "Scegli me!". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la giovane Giada entra nervosa in un ristorante ed attacca Lavinia, un avvocato, e l'uomo con cui sta cenando. Il legale non l'avrebbe infatti difesa contro l'uomo da cui dice di essere stata violentata e che sarebbe riuscito a farla franca proprio a causa delle azioni di Lavinia. La donna viene ritrovata morta alcune ore più tardi, mentre Giada trascorre tutta la notte a bere e si risveglia solo al mattino, grazie all'intervento di Don Matteo.

Anna tuttavia è già sulle sue tracce perché la considera la principale indiziata dell'omicidio. Intanto, Natalina accompagna Cosimo a scuola, ma il bambino approfitta del suo allontanamento per andarsene. Sta infatti ottenendo dei brutti voti a scuola ed ha scoperto dalla maestra che potrebbe essere bocciato. Ritrovato da Cecchini, Cosimo viene messo sotto con i compiti proprio dal Maresciallo, che cerca di aiutarlo in ogni modo. Don Matteo chiede invece aiuto all'assistente di Lavinia per chiarire il mistero, solo per poi scoprire che Giada potrebbe aver realmente subito delle violenze e che il caso potrebbe essere stato insabbiato dall'avvocato. Sofia invece continua a guardare con dolore Seba e Alice, sempre più uniti, particolare che non sfugge al ragazzo, ma a cui nega la verità. Il sacerdote in seguito capirà che un misterioso fascicolo arrivato ai Carabinieri per il caso di Giada nasconde la verità di quanto è accaduto. E' stata infatti Serena, l'assistente di Lavinia, ad ucciderla per via di una scoperta shock fatta di recente. L'avvocato ha insabbiato la morte del padre della giovane e per questo ha voluto vendicarsi. Buone notizie invece per Cosimo, che nonostante gli aiuti incerti di Cecchini, riuscirà a non essere bocciato. Natalina intanto entra sempre più nel panico con l'avvicinarsi del concorso che le permetterà di conoscere una delle icone della cucina. Il parrucchiere tuttavia compie un grosso errore e finisce per rovinarle la chioma. Sofia e Pippo decidono di aiutarla, ma peggiorano solo le cose.

Don Matteo e il resto del gruppo intanto partono per una gita in montagna, per fare visita ad un monaestero di frati. Giovanni decide di invitare Anna per chiarire il loro rapporto, ma il Capitano scoprirà solo alla fine che non si tratta di una gita romantica. Una volta sul posto, Don Matteo viene invece aggredito e legato, ma verrà ritrovato da Cecchini e Nardi. Scoprono inoltre che sul posto è stato ucciso un uomo, un professore chiamato dai frati per analizzare un testo antico e prezioso. I sospetti ricadono sul giardiniere, con noti problemi col gioco, ma Don Matteo capisce che la verità è un'altra. Il testo presenta infatti il disegno della luna così come conosciuta dopo l'anno in cui dovrebbe essere stato realizzato il manoscritto. Il frate che gestisce il monastero rivela solo allora che la morte del professore è dovuta solo ad un incidente e che il giardiniere ha solo voluto difenderlo.

ANTICIPAZIONI DEL 22 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 11 "ANCORA BAMBINA"

Nella puntata di questa sera, Don Matteo dovrà indagare sulla morte di una baby ballerina, che metterà a dura prova le abilità della squadra. Intanto, Nardi e Cecchini commettono un grave errore quando restituiscono la collana che Giovanni ha regalato ad Anna ad ujna signora, credendo che si tratti di un oggetto smarrito. EPISODIO 12, "SCEGLI ME!" - Nella seconda parte della sesta puntata, Anna dovrà affrontare una missione pericolosa e scoprire il responsabile di un crimine collegato al mondo dello spettacolo. Per riuscire a portare avanti le indagini dovrà tuttavia mimetizzarsi fra i concorrenti del reality, mostrando quindi quella femminilità che è rimasta nascosto a lungo a causa della divisa. Sarà di certo uno shock per Nardi, che ultimamente ha iniziato a mostrare un certo interesse per la Capitana, soprattutto dopo aver scoperto che fra Anna e Giovanni non ci sarà più alcun futuro. Intanto, Alice chiede a Sofia di aiutarla a realizzare una festa a sorpresa per Seba. Il secondo caso che impegnerà i Carabinieri di

© Riproduzione Riservata.