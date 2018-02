È arrivata la felicità 2/ Anticipazioni terza puntata. Lacrime e risate anche sui social

Cosa è successo nel secondo episodio di E' arrivata la felicità 2? Martedì prossimo, 27 febbraio, arriva la terza puntata: ecco tutte le anticipazioni.

22 febbraio 2018 - agg. 22 febbraio 2018, 9.20 Jacopo D'Antuono

Emozioni, lacrime e complimenti. La reazione dei social è un elogio fragoroso per Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. I protagonisti di È Arrivata la Felicità 2 hanno fatto battere i cuori dei loro fan, toccando temi molto importanti e delicati nel doppio appuntamento di ieri sera. Nella seconda puntata, infatti, Angelica ha scoperto di avere un tumore e nel prossimo episodio comincerà la chemioterapia. L'attesa è alta per il nuovo episodio: "Siete stupendi - scrive una telespettatrice - mi avete emozionato anche stasera, continuate così non vedo l'ora che arrivi martedì". Parole al miele per tutto il cast, un altro internauta commenta: "Bravissimi. Rido poi piango, piango, rido poi piango di nuovo. Mille emozioni siete unici, nessuno escluso". Insomma sulla pagina Facebook ufficiale della fiction si leggono decine di questi commenti. La seconda stagione della serie, a giudicare dall'entusiasmo del pubblico, si preannuncia un successo. (agg. Jacopo D'Antuono)

Orlando vuole stupire Angelica

La seconda puntata di E' arrivata la felicità mette a dura prova il carattere di Orlando. Il personaggio interpretato da Claudio Santamaria deve fare i conti con la malattia della sua compagna, Angelica. In passato l'uomo è scappato davanti alle sue paure e ancora non si da pace per aver abbandonato un amico in difficoltà. In questo episodio Orlando combatte contro se stesso per stare vicino all'amore della sua vita, colpito da un temibile linfoma. Angelica ha deciso di tenere tutti all'oscuro della situazione, anche perchè la festa del diciottesimo compleanno dei figli è imminente e non ha alcuna intenzione di rovinare il clima in famiglia. Sua madre Giovanna è sospettosa, la vede diversa e percepisce il problema. Angelica quindi vuota il sacco e si confida anche con le amiche. La giovane approccia alla malattia con uno spirito battagliero, mentre Orlando è spaventatissimo e non sa come aiutarla. Ad un certo punto il nostro protagonista capisce che è arrivato il momento di liberarsi del peso del passato. Si sfoga proprio con Angelica, promettendole massimo sostegno.

La verità fa male, Angelica non si arrende

Le cose sembra andare meglio, dal momento in cui Orlando ha liberato le sue paure. Angelica è impegnata con le visite mediche ma non vuole destare ulteriori sospetti in famiglia. Un giorno, però, viene scoperta da sua figlia, che trova dentro l'armadio documenti medici inequivocabili. Angelica è costretta a spiegare la sua situazione di salute, ma invita tutti a non cambiare atteggiamento nei suoi confronti. La notizia chiaramente sconvolge i ragazzi, che a breve avrebbero dovuto festeggiare il compleanno. La festa, infatti, rischia di saltare. Orlando e Angelica però si impongono e decidono di partecipare al party anni 80 assieme ad alcuni amici e ai figli. I protagonisti della festa sono proprio Santamaria e la Pandolfi, i loro personaggi si scatenano in pista e suon di musica. Per un momento la notizia shock della malattia viene dimenticata. Sembrano tutti felici, ma la vera battaglia per Angelica deve ancora cominciare. Nella prossima puntata dovrà fare i conti coi verdetti dei medici.

E' arrivata la felicità: anticipazioni terza puntata

Cosa accadrà nelle prossime puntate? Martedì 27 febbraio E' arrivata la felicità torna con un doppio appuntamento. Andiamo a leggere la trama degli episodi con le ultime anticipazioni. Angelica ha confessato a tutti del linfoma. Sua cugina prova a convincerla a consultare vie altermative, prima di scegliere una cura definitiva. I nuovi esami confermano la diagnosi del tumore, la donna quindi dovrà cominciare la chemioterapia. Orlando è disperato, ma allo stesso vuole essere di conforto alla compagna e ha in mente un piano per farla felice. Angelica comincia ad indebolirsi, mentre i suoi familiari tentano senza troppo successo di distrarsi. Durante la puntata, Orlando lavorerà alla sorpresa per la sua donna, con l'intento di stupirla: ce la farà? Non resta che attendere la prossima settimana per i nuovi episodi. I fan attendono con ansia gli sviluppi tra Angelica e Orlando ma soprattutto gli aggiornamenti sulle condizioni di salute della donna.

