ELEONORA COZZELLA CHI E'?/ Spirito critico e competenza fuori dal comune (Masterchef Italia)

Eleonora Cozzella, appassionata conoscitrice della grande tradizione enogastronomica italiana è ospite questa sera su Sky Uno a Masterchef Italia 7.

22 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Masterchef 7

Eleonora Cozzella, grande appassionata e conoscitrice della tradizione enogastronomica italiana è l’attesa ospite della nuova puntata di Masterchef Italia 7. Laureata in Filosofia alla Sapienza, dopo la specializzazione in Giornalismo ala Luiss, Elonora Cozzella ha iniziato a collaborare con diverse testate della carta stampata ma anche del web su temi che vanno dall’agroalimentare alla ristorazione. Da sempre appassionata del buon cibo, Eleonora coordina il panel italiano del premio The World’s 50 Best Restaurants che stabilisce una classifica davvero esclusiva della cucina internazionale. Collabora anche con importanti magazine internazionali, tra cui la rivista di alta gastronomia d’avanguardia Cook.inc. Dal 2006 coordina il sito food&wine del Gruppo Espresso-Repubblica e si può considerare una degustatrice di professione nonché ispettrice della Guida ai ristoranti dell’Espresso. Conduce diversi eventi enogastronomici come ‘Identità di Pasta’ e il Campionato mondiale della gelateria. Grazie a questa passione frequenta i migliori locali d’Italia e del mondo ed è sempre alla ricerca di eccellenze.

ELEONORA COZZELLA, ‘PASTA REVOLUTION’ SFATA ALCUNI LUOGHI COMUNI SULLA PASTA

Il grande merito di Eleonora Cozzella è stato quello di aver portato la pasta nell’alta cucina. Con il suo libro Pasta Revolution, infatti Eleonora ha voluto proprio raccontare l’evoluzione di un ingrediente che da ordinario è diventato gourmet. Si tratta di un appassionato racconto sulle origini della pasta fino allo sviluppo del design e dei formati. Il tutto inventando nuove ricette ma anche nuove tecniche ed allo stesso tempio nuovi sapori. Nel suo libro la storia della pasta si intreccia con le moderne interpretazioni gourmet inclusi alcuni aneddoti curiosi su come si è arrivati a questa evoluzione nell’alta cucina. A tutto ciò Eleonora Cozzella aggiunge quaranta meravigliose ricette di altrettanti straordinari chef come Carlo Cracco, Davide Scabin, Antonio Klugmann, Massimo Bottura e tanti altri per far conoscere ai suoi lettori la pasta revolution e perché no ricrearla. Le ricette sono state selezionate tra le 160 presentate in Otto Edizioni della manifestazione ‘Identità di Pasta’ che si svolge annualmente, a Milano, nel contesto del Congresso Internazionale degli Chef Identità Golose.

