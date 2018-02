ELIZABETH - THE GOLDEN AGE/ Su Iris il film con Cate Blanchett (oggi, 22 febbraio 2018)

Elizabeth - The golden age, il film in onda su Iris oggi, giovedì 22 febbraio 2018. Nel cast: Cate Blanchett e Geoffrey Rush, alla regia Shekhar Kapur. La trama del film nel dettaglio.

22 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST CATE BLANCHETT

Il film Elizabeth - The golden age va in onda su Iris oggi, giovedì 22 febbraio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola brillante del 2007, sequel del precedente 'Elizabeth', è una co-produzione franco-inglese diretta dal regista indiano Shekhar Kapur, già direttore anche del primo episodio, adatto in una produzione sfarzosa, ispirato dal suo cinema nazionale nel quale sfarzo e situazioni brillanti hanno da sempre caratterizzato buona parte del cinema indiano. Nella filmografia di Kapur va segnalato un bellissimo film girato ed ispirato nelle sua terra da una storia vera, 'Bandit Queen', la cruda storia di Phoolan Devi, prima fuorilegge e schiava di uomini senza scrupoli, poi politica indiana al fianco delle donne abusate sessualmente, un film da riscoprire alla luce di quello che è ancora oggi un grande problema non solo indiano di misoginia diffusa. Protagonista di 'Elizabeth - The goden age', è la brava Cate Blanchett. L'attrice australiana, due volte premio Oscar come attrice non protagonista per 'The Aviator' e protagonista nel lungometraggio 'Blue Jasmine', interpreta il ruolo di Sua Maestà la Regina Elisabetta, la prima, non l'attuale regina, un ruolo difficile soprattutto nel mantenere un certo brio del ruolo, compito superato con classe. Al suo fianco un altro attore australiano, quel Geoffrey Rush interprete di diversi film come il biografico 'Frida', 'La Maledizione Della Prima Luna' nella saga de 'I Pirati Dei Caraibi', ma anche nel cast di altri film della saga, l'ottimo 'Il discorso del Re' ed altri. Un buon cast ben diretto dal regista indiano per un film divertente e un po' 'gossipparo'. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ELIZABETH-THE GOLDEN AGE, LA TRAMA DEL FILM

Il film narra le vicende di Elisabetta d'Inghilterra, regina durante una delle epoche più tormentate della storia dell'isola. Siamo nel periodo della guerra con la Spagna, alla fine del XVI secolo, guerra che Filippo II di Spagna pensava facile, ma che trova proprio in Elisabetta la rivale che non si attendeva. L'Inghilterra è anche scossa dai tormenti legati alla lotta tra casate nelle quali gli Stuart, la casata reale scozzese capeggiata da Maria Stuarda, cattolica, si allea proprio con il Re spagnolo con la volontà di uccidere la regina anglicana e porsi al comando di tutto il Regno allora non ancora ... 'Unito' ... l'attentato ad Elisabetta è sventato grazie ai fidati seguaci della corona inglese, la Regina Elisabetta è saldamente al comando e ricerca la sua vendetta scatenando la flotta inglese contro gli spagnoli, ordinando anche la decapitazione della rivale scozzese, un episodio chiave nella storia britannica, forse la sconfitta definitiva della Scozia nel suo tentativo di secessione o di comando sull'isola. Dopo la vendetta sugli Stuart, Elisabetta si dedica alla guerra di Spagna, perdonando anche un corsaro che aveva messo incinta una sua cortigiana, un fuorilegge, Raleigh, che le sarà prezioso proprio nel dirigere la flotta contro quella iberica. La storia rivista in chiave brillante ma pur sempre spettacolare.

