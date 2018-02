EROS RAMAZZOTTI/ Michelle Hunziker e quella storia d’amore che fece sognare negli anni ‘90

Eros Ramazzotti, negli anni novanta il cantante romano fece sognare il pubblico per le sue canzone e anche per la sua storia d'amore con Michelle Hunziker.

Eros Ramazzotti, '90 Special

Eros Ramazzotti è stato di certo al centro della vita di Michelle Hunziker, l'ex moglie che per tanti anni è stata al suo fianco e con cui ha avuto la figlia Aurora. Quest'ultima sarà protagonista de L'Intervista di Maurizio Costanzo. Il cantautore italiano ha trovato un nuovo amore grazie all'incontro con Marcia Pellegrini, l'attuale moglie, subito dopo il divorzio dalla conduttrice di origine svizzera. Una donna che gli ha permesso infatti di avere altri due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, con cui è stato paparazzato nei giorni scorsi dal settimanale Vero, in occasione di una passeggiata di famiglia lungo le strade di Milano. Un incontro che presto si è allargato grazie alla partecipazione di altri vip, come Melissa Satta e Kevin Boateng, con il figlio Maddox, ed a cui si sono uniti subito dopo anche Aurora Ramazzotti ed il fidanzato Goffredo Cerza. Questa sera, giovedì 22 febbraio 2018, Michelle Hunziker sarà invece ospite de L'Intervista di Maurizio Costanzo, dove sicuramente parlerà anche del suo passato matrimonio con Eros. L'artista ha vissuto infatti in modo diretto l'esperienza con la setta che ha spinto la conduttrice verso un baratro senza fine e la successiva risalita. La setta di Clelia ha infatti imposto alla Hunziker di abbandonare il marito perchè considerato impuro ed a nulla sono servite le richieste di Ramazzotti all'ex moglie di scegliere la famiglia al posto di un sedicente percorso pseudoreligioso. Sulla fine del matrimonio fra Eros e Michelle è stata proprio quest'ultima a rivelare questi particolari, strettamente collegati con il dramma della presentatrice.

LA CARRIERA E LA VITA

Nato con il nome di Eros Luciano Walter Ramazzotti, Eros ha visto la luce a Roma nell'ottobre del 1963 grazie all'unione fra il padre Rodolfo e la madre Raffaella. Eredita la passione della musica proprio dal padre, musicista e cantante a livelli amatoriali, e che gli permette di avviare i primi studi di pianoforte e chitarra fin da bambino. Entra a far parte del Conservatorio di Roma subito dopo il diploma di terza media, ma è costretto a ripiegare verso gli studi di ragioneria a causa di una mancata ammissione. Lo vediamo di nuovo al centro della scena musicale nei primi anni Ottanta, quando partecipa con la canzone Rock 80 al Festival di Castrocaro. Un'occasione che non lo vede in vetta alla classifica, ma che gli permette di stringere i primi accordi discografici. Viene invece ammesso alla finale del Festival di Sanremo dell'84 grazie al brano Terra promessa, con cui debutta nella sezione Voci Nuove e che gli vale la vittoria. Due anni dopo presenta la sua Una storia importante nella stessa kermesse per la sezione Big, riuscendo tuttavia ad arrivare solo sesto. Una posizione che non corrisponderà al successo ottenuto a livello discografico e che gli permetterà di superare il milione di copie vendute nella sola Francia. La popolarità a livello internazionale arriva alla fine degli anni Ottanta grazie a In certi momenti, il suo terzo album, a cui segue l'EP dal titolo Musica è. Continua ad essere uno degli artisti più quotati anche in Italia per oltre dieci anni, come dimostrano i sold out registrati nei suoi live e tour, a cui segue l'unione con Luciano Pavarotti per il suo Pavarotti & Friends, che li unisce in duetto grazie al brano Se bastasse una canzone. Il suo ultimo disco è invece Eros Duets, pubblicato lo scorso ottobre ed in cui Eros Ramazzotti ha raccolto 15 delle sue maggiori hit, cantate in duetto con altri cantanti internazionali.

© Riproduzione Riservata.