FRANCHINO TUZIO E BIBI BALLANDI/ Michelle Hunziker: “Persone che ti fanno svoltare” (L'Intervista)

Franchino Tuzio e Bibi Ballandi: Michelle Hunziker, ne L'Intervista di Maurizio Costanzo, ha ricordato l'agente e il produttore, recentemente scomparsi.

22 febbraio 2018 Fabio Morasca

Michelle Hunziker ricorda Franchino Tuzio e Bibi Ballandi (Web)

Negli ultimi mesi, il mondo della televisione ha perso due figure molto importanti, l'agente Franchino Tuzio e il produttore Bibi Ballandi. Franchino Tuzio, agente di personaggi come Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Alessandro Cattelan, Michelle Hunziker, Nicola Savino, Alvin, Filippa Lagerback e Daniele Bossari, Nadia Toffa e tanti altri, è morto nell'ottobre scorso: come ricorderemo, Daniele Bossari, all'epoca concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, ebbe il permesso di lasciare momentaneamente la casa di Cinecittà per poter prendere parte ai funerali del suo agente. La notizia della morte di Bibi Ballandi, invece, è recentissima e ha provocato molte polemiche anche per il modo in cui è stata data in televisione. Milly Carlucci, infatti, molto legata a Bibi Ballandi non solo da un punto di vista professionale, ha accolto la notizia della morte del produttore in diretta televisiva, durante una puntata di Unomattina, con tanto di primo piano dopo l'annuncio della notizia da parte dei conduttori Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare.

FRANCHINO TUZIO E BIBI BALLANDI: CHI SONO PER MICHELLE

Benedetta Rinaldi, sui social network, si è immediatamente scusata con Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando con le Stelle, invece, si era chiusa in un momentaneo silenzio stampa, affermando semplicemente che quello non è stato il modo corretto per ricevere la notizia. Michelle Hunziker, protagonista della prossima Intervista di Maurizio Costanzo, ha ricordato sia Franchino Tuzio che Bibi Ballandi, avendo avuto l'opportunità di lavorare con entrambi. La showgirl e conduttrice svizzera ha manifestato la propria gratitudine verso entrambi con queste dichiarazioni: "Frank era amico di Eros e quindi lo invitavamo alle feste e lui mi vedeva che prendevo sempre il microfono in mano e facevo un po' l'intrattenitrice e mi diceva sempre "Devi fare qualcosa" e da lì abbiamo iniziato a camminare insieme... Frank è stato davvero un papà e anche Bibi, poi molto più in là, anche lui è arrivato al momento giusto e mi ha dato una grande mano... Quindi, sono due persone che ti fanno svoltare la vita".

© Riproduzione Riservata.