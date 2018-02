Fabrizio Corona vs Barbara d'Urso: all'inviata "impara il lavoro!"/ Video, la replica della conduttrice

Fabrizio Corona contro Barbara D'Urso: video, a distanza di anni, continua la guerriglia tra l'ex re dei paparazzi che attacca un'inviata e la conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Fabrizio Corona contro Barbara D’Urso. L’ex re dei paparazzi, uscito dal carcere ieri per seguire un percorso riabilitativo in comunità, si è scagliato contro un’inviata di Pomeriggio Cinque scatenando la reazione della D’Urso. E’ accaduto tutto nella puntata del programma di canale 5 trasmessa ieri. Barbara D’Urso ha mandato in onda le prime immagini di Corona fuori dal carcere. La sua inviata ha cercato di raccogliere qualche dichiarazione da parte di Corona che, però, non può assolutamente parlare con la stampa. Nel sentire il suo nome, però, Corona si è rivolto all’inviata di Pomeriggio Cinque dicendo: “impara a fare il tuo lavoro”. La reazione dell’ex re dei paparazzi non è piaciuta alla D’Urso che ha commentato così la vicenda difendendo la sua inviata: “Per quanto mi riguarda sai fare il tuo lavoro bene come tutti gli inviati di Pomeriggio 5”.

FABRIZIO CORONA VS BARBARA D’URSO: UNA GUERRA CHE DURA DA DIECI ANNI

Quello andato in onda ieri a Pomeriggio Cinque è solo l’ultimo capito della guerriglia tra Fabrizio Corona e Barbara D’Urso che dura da, ormai, dieci anni. Era il 2009 quando la D’Urso, di fronte al rifiuto di Corona a partecipare a Domenica Live, diceva: “sono altri gli uomini d'onore e di parola". Fabrizio Corona, poi, chiamò in diretta a Pomeriggio Cinque scagliandosi letteralmente contro la conduttrice. “Ti devi vergognare Barbara D’Urso perché questo lavoro non lo sai fare, non sei stata e non sarai mai una giornalista”. Da quel giorno sono passati dieci anni. Barbara D’Urso ha sempre evitato di parlare di Corona ma essendo sotto una testa giornalista non ha potuto non parlare del rilascio di Corona e, così, dopo un decennio, la storia si ripete.

UNA TRAPPOLA PER FABRIZIO CORONA?

Fabrizio Corona potrà lasciare la casa affittata dalla fidanzata Silvia Provvedi, dal lunedì al sabato per recarsi in comunità e seguire il percorso riabilitativo. L’ex re dei paparazzi, però, non potrà parlare con la stampa e non potrà usare i social network. Qualsiasi infrazione potrebbe costare molto a Corona. A parlare della sua situazione giudiziaria, nella puntata odierna di Mattino Cinque, è stato il suo legale, l’avvocato Chiesa che ha parlato di “trappolone” per Corona. Fabrizio, infatti, può parlare con chiunque, ma non è chiaro cosa accadrebbe qualora una persona, poi, si rivelasse essere un giornalista. “Se lo guardiamo con gli occhi obiettivi lo mandano a casa senza possibilità di parlare e di lavorare visto che non può andare in tv. In più ha una libertà di muoversi davvero da arresti domiciliari", ha spiegato l’avvocato che ha poi aggiunto che la situazione sarà decisa il 27 marzo, giorno in cui il giudice deciderà se confermare o meno il provvedimento che ha permesso a Corona di lasciare il carcere.

