Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco/ Prima foto ufficiale della coppia sui social: "Saluti da New York"

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, la coppia pubblica la prima foto social e conferma il loro amore a tutti. La cantante e il prof di Amici a New York.

22 febbraio 2018 Anna Montesano

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco stanno insieme da anni, ma mai hanno esposto il loro amore ai quatto venti, nell'era dei social una scelta che rare persone fanno. Pochissime ora fa però la cantante 63enne e il musicista 37enne, anche professore nella scuola di Amici di Maria De Filippi, sono apparsi per la prima volta in un post sul profilo Instagram di lei accompagnato da un breve messaggio: "Saluti da New York". Ufficialmente i due condividono solo il palco, lui è infatti nella band della Mannoia, mai in realtà sono compagni di vita da un decennio. Carlo Di Francesco, classe 1980, è un percussionista e un produttore musicale. Dal 2013 è nel team degli insegnanti di Amici di Maria De Filippi. Un'altra curiosità su Carlo è il fatto che ha un gemello di nome Matteo e a 13 anni giocava nella nazionale di rugby.

Fiorella Mannoia, a New York con Carlo per l'ultima tappa del tour

Fiorella Mannoia, in un'intervista recente rilasciata a Vanity Fair, aveva parlato in maniera velata dalla sua storia: "Ho avuto storie molto lunghe… passati i primi tempi di passione, si traducono in quotidianità. Forse, ora che ci penso, gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no. Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda". Ricordiamo ora gli ultimi impegni della Mannoia. A settembre 2017 ha condotto per la Rai il programma Un, due, tre ... Fiorella! Il tour "Combattente" l'ha vista impegnata in 101 concerti, anche fuori dall'Italia con finale a New York il 23 Febbraio 2018 al teatro Town Hall di Broadway. Grandissimo momento quindi per la Mannoia sotto il profilo professionale e sentimentale.

