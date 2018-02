Fiorella Mannoia selfie con Carlo Di Francesco/ Prima foto social con il prof di Amici: amore a New York

22 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco

Fiorella Mannoia ed il fidanzato Carlo Di Francesco, tra i professori di canto di Amici, si sono regalati, qualche giorno di puro relax a New York. La coppia, sui rispettivi social, ha postato le immagini più belle della loro trasferta romantica nella Grande Mela. Dopo un frullato ed una passeggiata lungo la High Line, i due innamorati saliranno sul palco della Town Hall di Broadway il 23 febbraio per l’ultima tappa del Combattente Tour. L'interprete e il suo musicista, nonostante ventisei anni di differenza, stanno assieme da 10 anni, sempre in armonia, grazie ad una serie di compromessi che hanno cementificato la loro relazione tanto da farla durare fino ad oggi: "Siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno e` libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai" ha confessato la cantautrice a Vanity Fair un anno fa. La poetessa non teme nemmeno il tempo che passa e inesorabilmente i segni sul viso e sulla pelle: "Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste". I due fidanzati hanno vissuto il loro amore sempre lontano dei riflettori, nel più massimo riserbo. Che sia questa la formula magica per far durare un sentimento nel tempo?

IL CONCERTO AL BROADWAY TOWN HALL DI NEW YORK

Fiorella Mannoia è attesissima dai fan italiani residenti a New York. Anche la stampa locale è entusiasta della nostra connazionale come si legge su Blouinartinfo.com che dipinge la nostra cantautrice così: "Imbarcandosi nella milizia musicale con un fascino assai illuminante, la cantante romana ha raggiunto il suo meritato traguardo vincendo il Premio della Critica al Festival di Sanremo per due anni consecutivi. È una poliglotta naturale e possiede una voce melodica euforica e canta in francese, spagnolo, portoghese e inglese, oltre che napoletano e il suo italiano nativo. Nel 1992, la cantante ha pubblicato il suo album "I treni a vapore", che contiene anche alcune delle sue canzoni di successo come "Il cielo d'Irlanda" di Massimo Bubola, "Tutti cercano qualcosa" di Francesco De Gregori e " Inevitabilmente 'di Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone. 'Inevitabilmente' è stato usato come colonna sonora del film documentario italiano 'Caro diario' del 1993 diretto da Nanni Moretti. Ha anche conseguito l'"Ordine al merito" della Repubblica d'Italia nell'anno 2005. Un orgoglio tutto italiano da preservare e venerare anche oltre i nostri confini. Perché la musica non ha barriere, in questo caso, ancora più.

