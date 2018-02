Fiorello, ritorno in Rai con un grande show? / "Sanremo e Bibi Ballandi mi hanno dato coraggio"

22 febbraio 2018 Emanuela Longo

Fiorello

Lo abbiamo visto di recente sul palcoscenico dell'Ariston in occasione del passato Sanremo, più mattatore che mai Rosario Fiorello, e chissà se presto torneremo a vederlo ancora in tv in vista di un suo ritorno che potrebbe segnare la realizzazione di un grande show. La rivelazione che farebbe la felicità di molti fan dello showman arriva direttamente dal blog televisivo di Davide Maggio, il quale ha avuto il piacere di scambiare due chiacchiere con Fiore in occasione della notizia dell’intitolazione del Teatro Delle Vittorie al produttore Bibi Ballandi, scomparso di recente. Una perdita enorme per molti volti del piccolo schermo e non solo e che ha colpito profondamente proprio Fiorello, il quale via social aveva annunciato la sospensione della sua trasmissione radiofonica, Il Rosario della Sera, ribadendo il suo profondo dolore per la morte di colui che rappresentava molto più di un produttore televisivo. La titolazione del Teatro a Ballandi, per Rosario potrebbe ora significare "un motivo in più per farci il super show". Parole significative e che aprirebbero la strada ad un imminente ritorno in tv di Fiorello.

FIORELLO TORNA IN TV CON UN GRANDE SHOW?

Se così fosse, come sottolinea lo stesso Davide Maggio nel riportare alcuni importanti stralci della loro conversazione, questa rappresenterebbe una notizia grandiosa che custodirebbe, al tempo stesso, tutte le paure di un numero uno come Fiorello. La morte di Bibi potrebbe essere stata per lo showman siciliano proprio la molla che lo avrebbe spinto a tornare in video, la ragione validissima per omaggiare un grande dello spettacolo non solo sul piano professionale ma anche e soprattutto umano. Ed è proprio ciò che è emerso dalla chiacchierata tra il blogger ed il mattatore, il quale gli avrebbe confidato: "Sanremo e Bibi m’hanno dato coraggio". In serbo, dunque, potrebbe esserci davvero un grande show che con ogni probabilità potrebbe vedere la luce nella prossima stagione 2018/2019. Già nel 2013 Fiorello pubblicava su YouTube un video che lo vedeva a pranzo insieme a Ballandi durante una chiacchierata di lavoro che sembrava preannunciare grandi novità in serbo. Chissà se solo adesso i tempi sono maturi per un ritorno sul piccolo schermo di Fiorello, con tutta la sua energia e la sua verve che tanto mancano agli show di oggi.

