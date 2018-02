Francesco Monte, Canna-gate all'Isola dei Famosi 2018/ La posizione di Magnolia

Canna-gate all'Isola dei Famosi 2018, continua la polemica tra Eva Henger e Francesco Monte sulle canne fumate dall'ex tronista in Honduras: la posizione di Magnolia

Il canna-gate è scoppiato fin dalla prima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e le polemiche non sembrano terminare. Anzi, le ultime prove raccolte portano a un inasprirsi del duello a distanza tra Francesco Monte e Eva Henger. Ripercorriamo la vicenda dall’inizio. La showgirl ungherese e l’ex tronista hanno vissuto insieme al resto dei concorrenti all’interno di una casa in Honduras prima dell’inizio del reality show e, nonostante un inizio di rapporto positivi, cresce la tensione tra i due e l’ex pornostar in diretta televisiva nella seconda puntata lancia l’accusa: Francesco Monte ha comprato e fumato marijuana in Honduras. Ma non solo: Eva Henger sostiene che in qualche modo l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è stato coperto dalla produzione del programma, così da evitare ripercussioni legali, come evidenziato da Striscia La Notizia negli ultimi giorni. Eliminata nella seconda puntata, la Henger ha continuato a lanciare accuse e a raccontare retroscena sulla vicenda e Francesco Monte ha deciso di lasciare il reality per tornare in Italia e difendersi in prima persona.

I NUOVI AGGIORNAMENTI

E a livello mediatico non sono mancate le repliche di Francesco Monte, che ai microfoni del settimanale Chi ha replicato alla Henger: "Accendo la tv o leggo alcuni giornali e sembra che io sia un protagonista “sempre presente” di un qualcosa che possa decidere le sorti dell’Italia! Bisognerebbe ritrovare equilibrio e sorrisi. Non per me, non per la mia vicenda, che verrà discussa in altre sedi; ma per chi lavora, per chi ha delle famiglie da mantenere grazie all’opportunità che “L’Isola dei famosi” offre, per i telespettatori da casa, che, credo, cerchino relax e risate, per gli stessi naufraghi rimasti in gioco. Ma pur di parlare, per fare share, si è disposti a... vendere l’anima al diavolo". Negli ultimi giorni il canna-gate ha avuto nuovi aggiornamenti, con un servizio di Striscia La Notizia che sembra confermare, anche grazie agli ormai famosi fuorionda dell'ungherese, la versione di Eva Henger e la 'colpevolezza' di Francesco Monte nell'acquisto e nell'utilizzo della marijuana.

LA POSIZIONE DI MAGNOLIA

Nelle ultime ore è giunta anche la presa di posizione di Magnolia, la società di produzione dell'Isola dei Famosi 2018, che dichiara di “avere appreso da organi di informazione che alcuni partecipanti, una volta rientrati in Italia, avrebbero dato credito alle dichiarazioni della signora Eva Henger riportate nelle scorse settimane dai media, secondo la quale, prima dell’inizio del gioco, uno dei partecipanti si sarebbe procurato e avrebbe fumato ‘spinelli’”, affermando che “si tratta di dichiarazioni dalle quali, ove venissero confermate, Magnolia prende le debite distanze e che sono peraltro contraddette da quanto riferito, sempre sui media, da altri partecipanti rientrati dal gioco”. Tornando sul materiale audiovisivo a disposizione sui giorni precedenti all'inizio del reality, Magnolia ha sottolineato di aver “esaminato il materiale video e ha sentito il personale presente in Honduras e non è emersa alcuna evidenza che siano state consumate droghe e, a maggior ragione, che il personale avesse conoscenza di una simile circostanza, che, per inciso, è indipendente dal programma e ininfluente sul meccanismo del gioco. La produzione si riserva ogni ulteriore accertamento e tutelerà le proprie ragioni in caso di dichiarazioni che risultino lesive di Magnolia o che determinino discredito sull’operato del personale della produzione e sul programma”.

