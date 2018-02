Gigolò per caso/ Su Rai Movie il film con John Turturro e Woody Allen (oggi, 22 febbraio 2018)

Gigolò per caso, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 22 febbraio 2018. Nel cast: John Turturro che ha diretto anche la regia, Woody Allen e Sharon Stone. Il dettaglio della trama.

22 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

ALLA REGIA JOHN TURTURRO

Il film Gigolò per caso va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 22 febbraio 2018, alle ore 21.10. La commedia è stata diretta da John Turturro, che interoreta. Fioravante. Turturro, oltre ad aver interpretato e diretto il film, si è anche occupato di redigerne la sceneggiatura. Nel cast anche attori del calibro di Woody Allen e Sharon Stone. Le musiche sono state affidate a Abraham Laboriel, compositore e musicista messicano che ha collaborato a stretto contatto con Bill Maxwell. Il resto del cast di Gigolò per caso è poi composto da Sofía Vergara, Vanessa Paradis, Liev Schreiber, Bob Balaban e David Margulies. Sofia Vergara, che nel film veste i panni di Selima, è un'attrice di origini colombiane trapiantata negli Stati Uniti da diversi anni. Celebri sono le sue partecipazioni in Fuga in tacchi a spillo, Chef - La ricetta perfetta e Machete Kills. Il primissimo video clip promozionale di Gigolò per caso è stato distribuito nell'agosto del 2013, mentre il film è uscito nei cinema americani a partire da marzo del 2014, con un mese di anticipo rispetto alla programmazione italiana.

GIGOLÒ PER CASO, LA TRAMA DEL FILM

A causa della crisi e della concorrenza sempre più spietata, Murray è costretto a chiudere definitivmente la libreria aperta tanti anni prima dai suoi nonni. Indeciso sul suo futuro e fortemente amareggiato, chiede consiglio al suo amico Fioravante, titolare di un negozio di fiori poco distante dalla usa libreria. Qust'ultimo non è bellissimo ma riesce ad esercitare un certo fascino sulle donne e così, assieme a Murray decidono di avviare un'attività molto particolare, trasformandosi in veri e propri gigolò. Sono entrambi ebrei e ben presto dovranno scontrarsi con i preconcetti della loro cultura legati al mondo del denaro. La situazione precipiterà dopo l'incontro con la splendida Avigail di cui Fioravante di innamorerà perdutamente.

© Riproduzione Riservata.