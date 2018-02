Grande Fratello Nip/ Nella nuova edizione anche ex gieffini e figli (e parenti) di....?

Grande Fratello Nip al via la prossima primavera con tanti volti sconosciuti al grande pubblico ma anche possibili "vip" già visti in altri reality o in vecchie edizioni, sarà vero?

22 febbraio 2018

A quanto pare la prossima stagione non porterà solo i fiorellini nei campi ma anche tanto intrattenimento, almeno per quel che riguarda le reti Mediaset. Canale 5 si prepara ad una stagione da record facendo quello che poi alla fine gli riesce meglio, gli show e i reality e in questo folle piano c'è sicuramente anche un'altra versione nip del Grande Fratello. Dopo il successo di una doppia versione vip che ha chiuso a fine 2017 con ascolti da capogiro, sembra che la rete ammiraglia del Biscione voglia riprovarci con la versione sconosciuti che poi, alla fine, potrebbero non essere così sconosciuti. Secondo le ultime voci che circolano sul web sembra proprio che nel cast del Grande Fratello Nip non ci saranno solo delle persone sconosciute che la produzione ha trovato in giro per l'Italia grazie ad una serie di casting itineranti, ma ci saranno anche dei volti noti.

IL CAST DELLA NUOVA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO NIP

Naturalmente non parliamo di veri e propri vip ma di alcuni personaggi che hanno già frequentato la casa del Grande Fratello o, magari, un altro spettacolo, senza lasciare propriamente il segno. E allora via con il toto nome anche se la notizia non è stata confermata. Alcuni parlano di Salvo, Marina La Rosa e Cristina Plevani, i primi ragazzi che sono entrati nella casa del Grande Fratello e gli unici che hanno davvero segnato ascolti record rimanendo nella memoria del pubblico di Canale 5 e dei reality. Dall'altra parte c'è chi pensa a corteggiatori e tronisti mentre dall'altra ancora anche di figli e parenti di.... Molto spesso per loro non c'è spazio nella versione vip (vedi le polemiche che hanno accompagnato l'arrivo di Ignazio Moser nella casa), che sia la versione nip a dare loro agio di muoversi nel mondo dello spettacolo?

