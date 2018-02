I Telegatti tornano in tv?/ Gerry Scotti e Federica Panicucci alla conduzione: l'indiscrezione

I Telegatti tornano in tv? Il portale Buzz Music lancia l'indiscrezione! Gerry Scotti e Federica Panicucci alla conduzione della nuova edizione del noto show?

22 febbraio 2018 Anna Montesano

Telegatti

A settembre, in prima serata su Canale 5, potrebbero tornare I Telegatti dopo ben dieci anni di assenza. Il concorso ideato dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni nel 1971 è passato successivamente su Canale 5, precisamente nel 1984. La sua ultima edizione risale al 2008 quando a condurre furono Pippo Baudo e Michelle Hunziker. A lanciare l'indiscrezione è stato il blog Buzz Music, che fa anche i nomi dei possibili conduttori: Federica Panicucci e Gerry Scotti. In tempi non sospetti giravano voci su questo possibile ritorno con Aldo Vitali, il direttore del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, che tempo, fa rispondendo su Twitter ad un utente, disse che sarebbero tornati presto. La notizia da Mediaset o dal settimanale tuttavia non è ancora stata confermata.

Federica Panicucci e Gerry Scotti insieme per i Telegatti? In attesa di conferma

Nella sua ultima edizione, quella del 2008, I Telegatti erano divisi in 6 categorie: la prima, quella dei Telegatti di Platino, assegnata ai personaggi protagonisti del 2008, seguita dalla categoria televisione, la categoria cinema, la categoria musica e la categoria sport. Federica Panicucci e Gerry Scotti non hanno al momento ancora confermato o comunque smentito questa succosa indiscrezione. Un ritorno che potrebbe essere particolarmente gradito dal pubblico di Canale 5, che ben ricorda la serata dedicata al premio della tv italiana più noto di sempre. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la notizia verrà confermata o smentita dai diretti interessati o dagli ideatori del programma, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

© Riproduzione Riservata.