IDA E RICCARDO/ Uomini e Donne, crisi al trono over: il cavaliere ha mentito?

Oggi al trono over di Uomini e Donne si parla di Ida e Riccardo. La conoscneza tra i due non procede bene e la dama di Brescia è molto delusa dal comportamento del cavaliere...

22 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Ida Platano

Oggi al centro dello studio di Uomini e Donne ci saranno Ida e Riccardo. Nelle scorse puntate c’era stato un lungo tira e molla tra i due protagonisti del trono over: il cavaliere di Taranto aveva contestato le frequentazioni della dama con Sossio e con Angelo, mentre la dame di Brescia ha sempre avuto dei dubbi su Riccardo a causa del modo schivo con cui rispondeva alle domande sul suo passato. Le incomprensioni avevano spinto Riccardo a conoscere altre donne, tra cui Donatella. Le cose tra loro non sono migliorate: Riccardo dice che la situazione è peggiorata e Ida sostiene che il cavaliere stia cercando di allontanarla ma non sa come dirglielo. Lui vorrebbe delle dimostrazioni più concrete, mentre Ida ricorda l’episodio delle foto che ritraevano una donna che lui si scambiava mentre era in macchina con lei, con un amico. La dama di Brescia è disposta a dare a Riccardo un’altra possibilità, ma per Tina Cipollari l’uomo non è interessato a Ida perché cerca altro.

IDA LASCIA LA STUDIO

Donatella, accusata di essere la donna delle foto, precisa che si sta vedendo con Tomas, il quale critica Riccardo definendolo falso. Ida, dopo aver saputo che Riccardo ha mandato delle sue foto a Donatella chiedendole un parere estetico, torna al posto dando del bugiardo al cavaliere, che si arrabbia con Donatella. La dama di Brescia deve però mandare giù un altro boccone amaro: per il cavaliere arriva una nuova corteggiatrice, la signora Tina che però ha cambiato idea sul cavaliere dopo aber visto quanto appena successo. Ida esce dallo studio e Angelo chiede di poterla raggiungere. Gianni Sperti critica l’atteggiamento di Riccardo che decide di raggiungere Ida dietro le quinte, dove la discussione tra i due continua…





