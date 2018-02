IL SEGRETO/ Marcela muore? La moglie di Matias resta vittima di un grave incidente (Anticipazioni 22 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 22 febbraio: Marcela si mette alla ricerca di Matias per metterlo in guardia dalla tempesta in arrivo. Ma resta vittima di un incidente...

22 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Le nuove generazioni saranno grandi protagoniste della puntata de Il Segreto di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:30 circa. In essa, infatti, vedremo Matias appartarsi ancora una volta insieme a Beatriz, vivendo insieme a lei nuovi momenti di passione. Gli avvertimenti di Emilia non avranno nessun esito e lacoppia continuerà ad essere convinta di avere un futuro insieme, nonostante lui sia sposato con Marcela e in attesa da lei del loro primo bambino. Ma qualcosa potrebbe inaspettatamente andare storto. Proprio la giovane Marcela, infatti, vedrà avvicinarsi una tempesta e sarà in pena per le sorti del marito, decidendo di mettersi alla sua ricerca per riportarlo a casa il prima possibile. Per questo si allontanerà da Puente Viejo e si dirigerà verso il Burrone delle Aquile dove sarà sorpresa dalle avverse condizioni atmosferiche. Non solo: in preda alla disperazione e alla paura, la giovane resterà vittima di un grave incidente. Sola e lontana dal paese, riuscirà a sopravvivere?

Il Segreto: Francisca si prende cura di Saul e Prudencio

Non è certo la persona più generosa della telenovela Il Segreto, eppure Donna Francisca apparirà colpita dal gesto eroico di Saul e Prudencio. I due ragazzi l'hanno salvata da morte certa, mettendo in pericolo la loro stessa vita, motivo per cui verranno accolti a braccia aperte alla villa per tutte le cure del caso. Le loro condizioni appariranno ancora estremamente gravi e avranno bisogno di tutto il supporto possibile per sopravvivere a causa delle gravi ferite. La Montenegro offrirà loro tutto il necessario, come lo stesso dottor Zabaleta le chiederà. Ma il suo non sarà un gesto obbligato: la donna apparirà infatti estremamente preoccupata per le loro sorti e pronta a tutto ad aiutare i suoi due eroi. Uno in particolare, colui che correrà il maggior pericolo, la colpirà a causa della sua innegabile somiglianza con Tristan: si tratterà di Saul, il nuovo protagonista della telenovela spagnola. E per lui molto presto potrebbe anche entrare in scena un grande e impossibile amore...

