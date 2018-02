Isola dei Famosi 2018/ Francesca Cipriani, sorpresa nella prossima diretta? La rivelazione della madre

Isola dei Famosi 2018, sorpresa in arrivo per Francesca Cipriani? La madre Rita De Michele svela: "A lei è sempre mancato suo padre, anche quando era piccola e viveva con noi"

22 febbraio 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi 2018

È ormai cosa palese che una delle grandi protagoniste di questa edizione dell'Isola dei Famosi è Francesca Cipriani. Vista inizialmente con scetticismo dal pubblico di Canale 5, la showgirl ha poi saputo conquistare il pubblico con la sua simpatia e anche con il suo essere "sopra le righe". Dietro però questa facciata di perenne allegria c'è un passato molto duro che la Cipriani ha mostrato soprattutto nel corso delle ultime puntate. Nuove confessioni sul passato di Francesca arrivano da sua madre, la signora Rita De Michele. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, la signora ha svelato perchè la figlia è scontenta della sua fisicità: "Francesca non si vede mai bene, si vede sempre con gli occhi dei 12 anni. Non si sente mai adeguata agli altri e vorrebbe migliorare". Ricordiamo che, da adolescente, la Cipriani ha vissuto episodi di bullismo: "Dovrebbe capire quello che le è successo fregandosene e riprendendo in mano la sua vita, in un modo più normale. - racconta la madre - E credo che in questo l'Isola sarà fondamentale per lei".

FRANCESCA CIPRIANI INCONTRA SUO PADRE ALL'ISOLA?

Si è spesso parlato della vita amorosa di Francesca Cipriani, anche quella abbastanza tormentata; ma oggi la showgirl è fidanzata? "Assolutamente no. - risponde secca la signora De Michele - E' da un bel po' che non frequenta nessuno. Ha avuto una bruttissima esperienza nel 2014 (è stata picchiata dal suo ex) ma preferisco non parlarne". L'unico uomo della vita di Francesca è suo padre, che tanto vorrebbe rivedere. La madre conferma: "A lei è sempre mancato, anche quando era piccola e viveva con noi". Che possa esserci una sorpresa per lei? "Suo padre si trova ad appena due ore e mezza di volo dall'Honduras sarebbe una situazione bellissima! Francesca impazzirebbe dalla felicità. E le darebbe anche la forza per vincere" conclude Rita De Michele.

