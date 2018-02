Jeremias Rodriguez nuovo tronista di Uomini e Donne/ Lo scatto nei camerini di Canale 5 conferma?

Jeremias Rodriguez sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Il fratello di Belen e Cecilia ha pubblicato uno scatto nei camerini dello show di Canale 5, scatenando i fan!

22 febbraio 2018 Anna Montesano

Jeremias Rodriguez a Uomini e Donne?

Le indiscrezioni degli ultimi giorni sembrano trovare quasi una conferma. Jeremias Rodriguez potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. Uno scatto dell'ex gieffino, che i fan trovano nelle sue stories su Instagram, e che lo vede in uno dei ben noti camerini di Uomini e Donne, accende inevitabilmente il gossip. Proprio il fratello di Belen e Cecilia, che da qualche settimanha è tornato single dopo la rottura con Sara Battisti, pare essere pronto a salire sul trono di Canale 5. D'altronde è stato proprio lui ad alimentare questa indiscrezione nel corso di un'intervista rilasciata a Nuovo tv. In quell'occasione, Jeremias ha dichiarato: "Mi hanno offerto un posto sul trono quando sono uscito dal Grande Fratello Vip. In quel momento, ovviamente, d'istinto ho detto di no, ma chissà... - per poi aggiungere - mai dire mai. Anche perchè ogni volta che dico la parola mai, dopo poco tempo mi smentisco".

Jeremias Rodriguez tronista? Le rivelazioni dell'ex gieffino

Dichiarazione con la quale aveva quindi sottolineato la possibilità di accettare quella proposta che la redazione gli aveva già fatto dopo la partecipazione al Gf Vip 2. Nella stessa intervista, Jeremias ha anche svelato le qualità che dovrebbe avere una donna per conquistarlo: "Le ragazze con cui sono stato fidanzato in passato erano tutte molto diverse l'una dall'altra. - così spiega - Tutti dicono di non aver capito il mio genere. In realtà, a me basta che abbia il cuore bello: il resto passa in secondo piano". Il desiderio di Jeremias Rodriguez è quello di creare una propria famiglia: "Mi piacerebbe molto diventare papà - ammette Jeremias, che conclude - ma bisogna trovare la persona giusta. Quindi diamo tempo al tempo" ha infine ammesso.

© Riproduzione Riservata.