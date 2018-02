L'ALTRA DONNA DEL RE/ Su Iris il film con Natalie Portman (oggi, 22 febbraio 2018)

L'altra donna del re, il film in onda su Iris oggi, giovedì 22 febbraio 2018. Nel cast: Natalie Portman, Scarlett Johansson, alla regia Justin Chadwick. La trama del film nel dettaglio.

22 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST NATALIE PORTMANN

Il film L'altra donna del re va in onda su Iris oggi, giovedì 22 febbraio 2018, alle ore 23.25. Una pellicola storica del 2008 che narra le vicende legate ai personaggi di Anna Bolena, sua sorella Maria e del re d'Inghilterra Enrico VIII. Anche se le incongruenze con la storia reale sono numerose, la pellicola è piaciuta al pubblico internazionale. L'altra donna del re, vanta la regia di Justin Chadwick, che ha esordito dietro ad una macchina da presa proprio del 2008 grazie a questo film. La pellicola ha inoltre potuto avvalersi di un cast d'eccezione in cui risalta fra tutti la presenza di Erica Bana, che veste i panni dell'autoritario e senza scrupoli re Enrico VIII. Gran parte della trama è in parte ispirata al racconto romanzato da Philippa Gregory. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L' ALTRA DONNA DEL RE, LA TRAMA DEL FILM

Le protagonista del film sono Anna e Maria, due giovani e graziose sorelle appartenenti ad una famiglia di umili origini. Entrambe sognano una vita agiata, accanto ad un uomo ricco che possa donare l'oro l'esistenza che meritano. E così, su consiglio dei loro familiari, riescono ad entrare a far parte della corte del re, in veste di damigelle della moglie di Enrico VIII. Grazie al loro fascino dovranno cercare di sedurre il sovrano ma, disgraziatamente, Maria finisce per innamorarsi sul serio del re, provocando l'ira di Anna. Mentre la relazione extraconiugale tra sua sorelle ed Enrico VIII prosegue, la sorella maggiore cerca di sedurre a sua volta il sovrano. Dopo la nascita del figlio illegittimo di Enrico, frutto della relazione amorosa tra l'uomo e Maria, Anna raggiunge il suo scopo e così il sovrano arriva a ripudiare la regina, Caterina d'Aragona, sposando Anna. Quest'ultima promette al re che riuscirà a dare alla luce uno splendido erede al trono. La situazione precipiterà quando Anna viene giustiziata per volere del re, ferito da un suo presunto tradimento.

© Riproduzione Riservata.