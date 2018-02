LA VITA IN DIRETTA/ Anticipazioni 22 febbraio: Milly Carlucci svela i concorrenti di Ballando con le stelle

Oggi pomeriggio, giovedì 22 febbraio, alle 15.50 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de La vita in diretta condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ospite Milly Carlucci.

22 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

La vita in diretta su Rai 1

Oggi, mercoledì febbraio, alle 15.50 su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con “La vita in diretta”, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ieri pomeriggio il programma è stato seguito da 1.532.000 spettatori con il 12.1% di share nella prima parte e da 2.075.000 telespettatori con il 15% di share nella seconda. Questo pomeriggio ritroveremo l’inviata Barbara di Palma, grande protagonista della settimana Sanremese: “troPronta al decollo! Ci vediamo più tardi a @vitaindiretta Buongiorno Buongiorno! #barbaradipalma #lavitaindiretta”, ha scritto poco fa la giornalista sul suo profilo Twitter. Nello studio di Rai 1 oggi ci sarà Milly Carlucci per annunciare i nuovi protagonisti di ballando con le stelle: “Nel cast di #ballandoconlestelle dalla grande fiction di Rai1 Stefania Rocca! Questo pomeriggio sveleremo altri nomi a @vitaindiretta seguiteci @Ballando_Rai @ballando_road”, ha scritto la conduttrice di Rai 1 su Twitter.

Milly Carlucci ospite a La vita in diretta

Ballando con le stelle 2018 debutterà su Rai 1 nella prima serata del 10 marzo. In questi giorni Milly Carlucci è ospite nei vari programmi Rai per presentare i concorrenti di questa “edizione clamorosa”. Anche questo anno la giuria sarà formata da Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Al momento i ballerini annunciati sono: l’attore americano Don Diamont, il terribile Bill di Beautiful, Eleonora Giorgi, Gessica Notaro, la cui presenza è stata confermata dalla Lucarelli. Scenderà in pista anche Giovanni Ciacci, confermato da Milly Carlucci nel corso di un’ospitata a Detto Fatto, che sarà il primo ballerino a fare coppia con un maestro del suo stesso sesso. Spazio anche ai volti della grande fiction italiana: Cesare Bocci, Stefania Rocca e Nathalie Guetta. Chi saranno i ballerini annunciati oggi a La vita in diretta?

