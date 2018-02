LUCA ONESTINI, GIULIA DE LELLIS, ANDREA DAMANTE, FRANCESCO MONTE / Perché evitano i salotti di Barbara d'Urso?

Per quale motivo Luca Onestini, Giulia De Lellis, Andrea Damante e Francesco Monte evitano i salotti di Barbara d'Urso? Ecco l'ipotesi lanciata dal settimanale Chi.

22 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Barbara d'Urso

I telespettatori di Domenica Live e Pomeriggio 5 hanno sicuramente notato che alcuni ex protagonisti di reality show delle reti Mediaset preferiscono evitare i salotti di Barbara d'Urso, optando invece per altre trasmissioni della rete ammiraglia. È questo il caso di Luca Onestini e insieme a lui anche di Giulia De Lellis, Andrea Damante e Francesco Monte. Quest'ultimo, ad esempio, ha scelto Verissimo per raccontare la sua versione dei fatti riguardante la sua brutta avventura a L'Isola dei famosi 2018, mentre Luca Onestini è solito presenziare a Mattino Cinque, oltre che allo stesso Verissimo. Ma allora, per quale motivo i volti noti del Grande Fratello Vip e de L'Isola dei famosi evitano il salotto della Carmelita nazionale? Si tratta solo di un caso o c'è sotto dell'altro? Ad esprimere il suo punto di vista sulla questione è il settimanale Chi, che dà una versione tutta sua sull'accaduto.

Luca Onestini, Giulia De Lellis, Andrea Damante e Francesco Monte: il rifiuto a Barbara d'Urso

Secondo quanto riporta il settimanale Chi, non è un caso che Luca Onestini, Giulia De Lellis, Andrea Damante e Francesco Monte rifiutino di partecipare ai programmi di Barbara d'Urso, preferendo invece quelli di Federica Panicucci e Silvia Toffanin. La ragione sarebbe da associare a Maria De Filippi, che rappresenta il punto in comune tra i nomi sopracitati. Ricordiamo infatti che tutti loro sono balzati alle cronache in seguito alla partecipazione a Uomini e donne. L'opinione del settimanale diretto da Alfonso Signorini è che ci sia un veto a tali trasmissioni, anche se si tratta di un'ipotesi assolutamente non confermata dai diretti interessati. Quel che comunque non lascia dubbi è che gli opinionisti chiamati in causa dalla d'Urso non siano mai stati troppo gentili nei loro confronti, motivo per cui il quartetto potrebbe avere evitato lo scontro mediatico. Qualche tempo fa, Giulia De Lellis aveva giustificato la sua assenza ammettendo di non avere tempo a causa di altri suoi impegni professionali ma a molti questa è sembrata una scusa. Nel suo caso era piuttosto stata chiamata in causa Belen Rodriguez, che da anni non nasconde un rapporto conflittuale con Carmelita, rifiutando di partecipare ai suoi programmi ( e insieme a lei anche Cecilia, Jeremias e Ignazio Moser).

© Riproduzione Riservata.