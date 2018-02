La Grande Storia/ Anticipazioni 22 febbraio: dalle V2 alla Luna e La fine del Terzo Reich

La Grande Storia torna in onda oggi, giovedì 22 febbraio, alle 21.15 su Raitre: le V2, la Luna di Nicola Bertino e La fine del Terzo Reich sono gli argomenti della serata.

La Grande Storia

La Grande Storia, il programma di cultura della Rai, torna in onda per tre prime serate dedicate ai fatti più importanti della storia passata e moderna. Ogni giovedì, a partire dal 22 febbraio, alle 21.15 su Raitre, attraverso filmati dell’epoca e documenti inediti verranno raccontati i fatti storici svelando i dettagli di cui, spesso nessuno parla. Nel corso del primo appuntamento de La Grande Storia, saranno due gli argomenti che verranno affrontati. Si partirà Dalle V2 alla Luna di Nicola Bertini. Il 16 luglio del 1969 è una data che ha cambiato il mondo: per la prima volta, infatti, Neil Armstrong e Buzz Aldrin scendono sulla Luna. Si tratta di un incredibile passo avanti per l’umanità e di un grande successo per gli Stati Uniti che finanziarono la spedizione, per la Nasa e per tutti gli scienziati che parteciparono alla spedizione. Alla missione della Nasa parteciparono scienziati tedeschi come Wernher Von Braun, scienziati italiani come Luigi Crocco, Antonio Ferri e Luigi Broglio. Quest’ultimo, inoltre, a metà degli anni ’80 è stato l’artefice della missione San Marco che ha permesso all’Italia di inviare un satellite in orbita dopo gli Usa e l’Urss.

LA FINE DEL TERZO REICH

Dopo il viaggio nella Luna, nel corso della prima serata della nuova edizione de La Grande Storia si tornerà ancora più indietro nel tempo con La fine del Terzo Reich di Andrea Orbicciani. Verranno raccontati gli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale che furono fondamentali per gli Alleati per sconfiggere la Germania di Adolf Hitler e porre fine a tutte le crudeltà del Regime Nazista. Durante il racconto verranno mostrate immagini e documenti inediti tratte da archivi europei e russi che gli autori del programma di Raitre hanno masterizzato, migliorato e colorato per rendere il racconto ancora più reale e attuale. Nel corso della trasmissione ci saranno le incursioni “dell’inviato nella storia” Fabio Toncelli in alcuni luoghi poco conosciuti e ricchi di interesse e gli interventi di Paolo Mieli.

