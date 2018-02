Lory del Santo e Michael Terlizzi/ Scambio di numeri tra i due: "potrebbe fare l'attore", lei ci prova?

Federica Panicucci dona Michael Terlizzi a Lory Del Santo che in studio a Mattino 5 conferma il suo interesse per lui. Anche Vladimir Luxuria rilancia: "Lui è proprio bono", cosa è successo?

22 febbraio 2018 Hedda Hopper

Michael Terlizzi

Michael Terlizzi è la vera rivelazione di questa Isola dei Famosi 2018. Il bel figlio di Franco sta occupando sempre più le scene e i talk show di Canale 5 da Pomeriggio 5 a Mattino 5. Oggi Michael è in studio proprio al cospetto di Federica Panicucci per la felicità di Lory Del Santo, un vero e proprio dono per l'opinionista e produttrice che vede già un futuro per lui: "Il suo viso fotogenico ha già catalizzato l'attenzione di tutti e questo è un dono naturale". L'ilarità è nell'aria ma, soprattutto, sembra che gli ormoni siano alle stelle tanto che lo stesso Marco Balestri chiede: "Qual è il limite per scadere nella molestia?". Le risate non mancano e mentre Lory Del Santo continua a guardare e tenere d'occhio il bel figlio di Terlizzi, in collegamento anche Vlaidimir Luxuria sembra pronto a dire la sua: "Lory molla l'osso" e sfioriamo il trash con l'uscita dell'ex naufraga: "Il padre sarà pure un buono ma Michael è proprio bono!". Il siparietto si chiude con Michael che si siede vicino a Lory e con Luxuria che rilancia: "Io ho il suo numero, e tu?".

TUTTE PAZZE DI MICHAEL TERLIZZI

A quanto pare sono tutti interessati al giovane che ha avuto il "merito" di farsi inquadrare durante la diretta tv all'Isola dei Famosi. Subito l'attenzione di tutti si è concentrata sul misterioso moro ed è stata Barbara D'Urso a portarlo in tv e presentarlo proprio come il figlio del pugile. A quanto pare il giovane è single, almeno secondo quanto lo stesso padre ha detto all'Isola dei Famosi offrendolo come fidanzato a Bianca Atzei. Ma mentre in Honduras si parla di lui, in studio a Mattino 5 Federica Panicucci svela che Lory Del Santo ha avuto modo di incontrare Michale dietro le quinte e sembra che tra i due ci sia già stato uno scambio di messaggi e di numeri di telefono. Vedremo presto il giovane partecipare ad uno dei film della Del Santo?

