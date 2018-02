MICHELLE HUNZIKER, SCOMMETTIAMO CHE...?/ "Ci incontreremo la prossima settimana, sarebbe bello" (L'Intervista)

Michelle Hunziker, Scommettiamo che...?: la conduttrice e showgirl svizzera ha praticamente confermato il ritorno alla conduzione dello storico programma televisivo Rai.

22 febbraio 2018 Fabio Morasca

Michelle Hunziker a Scommettiamo che...? (Web)

Michelle Hunziker sarà la protagonista della nuova puntata de L'Intervista, il programma condotto da Maurizio Costanzo che tornerà in onda su Canale 5, giovedì 22 febbraio 2018, in seconda serata. Nelle anticipazioni circa le dichiarazioni della conduttrice e showgirl svizzera, troviamo anche novità riguardanti gli imminenti progetti professionali di Michelle Hunziker. Nel suo futuro televisivo, infatti, ci sarà la conduzione di Scommettiamo che...?, storico programma televisivo italiano andato in onda sulle reti Rai dal 1991 al 1996 e riproposto anche a cavallo tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, che andrà in onda per la prima volta su Canale 5. Per Michelle Hunziker, non si tratterebbe di un vero e proprio debutto, considerando che la conduttrice è stata al timone di Scommettiamo che...? per quanto riguarda la versione tedesca del programma, intitolata Wetten, dass..?, condotta dal 2009 al 2011. Michelle Hunziker, con le sue dichiarazioni, ha confermato il ritorno del programma nel nostro paese.

TUTTI I REBOOT RECENTI DELLA TV ITALIANA

Questa è stata la dichiarazioni che la Hunziker ha rilasciato a Maurizio Costanzo: "Ci incontreremo la prossima settimana per vedere tutte le cose e sarebbe bello...". Parlando sempre di tv, Michelle Hunziker si è detta molto favorevole anche ad una nuova esperienza al Festival di Sanremo: "Guarda, sì! Se lo dico qua magari succede...". Con il ritorno di Scommettiamo che...?, il pubblico italiano si sta preparando ad un nuovo reboot per quanto concerne i programmi televisivi storici andati in onda sul piccolo schermo in passato. Negli ultimi anni, abbiamo avuto molteplici esempi: Furore, Sarabanda, Ieri e Oggi, La Corrida, Milano-Roma. Non c'è una regola per quanto riguarda il ritorno in tv, dopo un lunghissimo lasso di tempo, di un programma andato in onda in passato. L'errore più grande, ovviamente, sarebbe quello di riproporlo in toto senza modificare nulla, considerato che la tv e i gusti del pubblico hanno subito un'evoluzione (o involuzione, dipende dai punti di vista). Non ci resta che attendere il modo in cui Scommettiamo che...? verrà modificato e riproposto al pubblico.

