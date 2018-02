MILANO MODA DONNA / Fashion week 2018, gli eventi in programma il 22 febbraio: le sfilate di Prada e Moschino

Milano Moda Donna, Fashion Week autunno inverno 2018/2019: è partito uno dei più importanti eventi del settore, ecco il programma di oggi con le sfilate di Prada e Moschino.

22 febbraio 2018

Milano Moda Donna ovvero la Fashion Week autunno inverno 2018/2019 ha ufficialmente preso il via martedì 20 febbraio e proseguirà fino al 26 dello stesso mese, portando con sé sfilate, eventi collaterali e soprattutto molte star da tutto il mondo. Sono ben 64 le sfilate previste in soli sette giorni, alle quali dovranno essere aggiunte 92 presentazioni e 18 eventi ufficiali in calendario a conferma di come, nonostante la crisi economica di molti settori, la moda stia vivendo un periodo molto positivo per il fatturato dell'industria italiana. La notizia arriva del resto dai dati della Camera di Commercio, secondo la quale il 2017 ha segnato una nuova crescita dei brand nostrani pari al 2,5% e con un aumento delle esportazioni del 4,3%. Un'occasione molto importante per il Comune di Milano, che si è preparato con grande impegno all'importante evento, come riportato dallo l'Assessore Cristina Tajani: "In questa edizione di Milano Moda Donna di febbraio proseguiamo nel percorso di apertura verso il grande pubblico raccontando non solo la filiera italiana del tessile e della moda ma soprattutto il sapere fare manifatturiero la creatività del Made in Italy".

Milano Moda Donna: il programma del 22 febbraio

Sono tanti i grandi nomi approdati a Milano per la Milano Moda Donna autunno inverno 2018/2019, tra i quali i gli insostituibili Gucci, Fendi, Moschino, Versace, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli. Giorgio Armani, Jil Sander, Marni, Dolce&Gabbana e Prada con la novità assoluta di Tommy Hilfiger che approda per la quarta tappa del suo #tommynow dopo New York, Los Angeles e Londra. Il programma odierno è particolarmente ricco di avvenimenti a partire dalle ore 9:30 con la sfilata di Max Mara. A seguire, andranno in scena le presentazioni degli abiti di Jenny, Luisa Beccaria, Fendi, Les Copains, Emilio Pucci, Vivetta, Daisy Shely, Christian Pellizzari (per la prima volta) e Daniela Gregis. Chiuderanno la giornata alcune delle sfilate più attese della settimana con Prada (che si sposta nel nuovo polo di via Lorenzini), a partire dalle ore 19:00 e Moschino alle ore 20:00.

