Mamma che Riccanza/ L'ex gieffina Katia Pedrotti nel cast

Mamma che riccanza, lo spin-off di Riccanza prenderà il via su Mtv il 13 marzo: nel cast c'è anche l'ex gieffina Katia Medrotti, moglie di Ascanio Pacelli e mamma di due figli.

22 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Katia Pedrotti

Dal 13 marzo, su Mtv, prenderà il via Mamma che riccanza, lo spin-off di Riccanza, il reality dedicato alle vite dei giovani ricchi italiani. Il nuovo reality sarà dedicato alla vita delle giovani mamme benestanti. Il programma seguirà la scia di Riccanza mettendo in evidenza i vizi dei giovani ricchi. Chi saranno le giovani concorrenti di Mamma che riccanza? Ci sarà Noemi Montanaro, artista e ballerina di pole dance, Natasha Slater, PR di origini londinesi, Sabrina Ferrara, la ”regina dei chihuahua” e “l’ex gieffina” Katia Pedrotti. Mamma che riccanza sarà l’ennesimo programma trash che mostrerà come vivono le mamme benestanti. Sarà, dunque, un programma diverso ma anche molto simile a Riccanza che è diventato uno dei programmi più amati da chi segue i programmi trash.

CHI E’ KATIA PEDROTTI

Katia Pedrotti è una delle concorrenti più amate della storia del Grande Fratello. Katia ha partecipato alla quarta edizione del reality. Nella casa più famosa d’Italia, la Pedrotti ha incontrato quello che è oggi il marito, Ascanio Pacelli. Katia è anche mamma di Matilda e Tancredi. Bellissima, giovane e benestante, Katia Pedrotti è ancora molto seguita dai fans sui social. Da anni, Katia si dedica esclusivamente alla famiglia, ma è pronta a tornare in tv mostrando quella che è oggi la sua vita di mamma e moglie. Dopo aver conquistato il pubblico del Grande Fratello, Katia Pedrotti conquisterà anche quello di Mamma che riccanza?

© Riproduzione Riservata.