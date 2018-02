Masterchef Italia 7/ Anticipazioni e diretta: prova in esterna sul Gargano (Decima puntata)

Masterchef Italia 7 torna in onda oggi, giovedì 22 febbraio, con la decima puntata: prova in esterna sul Promontorio del Gargano. Chi sarà eliminato tra i concorrenti ancora in gara?

22 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Masterchef Italia 7 si avvia al gran finale. Oggi, giovedì 22 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno, va in onda la decima puntata del talent show culinario che, quest’anno, fatica a conquistare il pubblico. Sui social, infatti, sono tante le critiche dei fans che considerano il livello dei concorrenti in gara inferiore rispetto a quelli delle scorse edizioni. Nella puntata di questa sera di Masterchef Italia 7 non mancheranno emozioni e colpi di scena. A cercare di conquistare l’accesso alla prossima puntata saranno il tecnico di radiologia di Varese Davide, la toscana Denise, la giovane Kateryna, l’impiegata pugliese Marianna, e il giovanissimo studente di Civitanova Marche Simone, il 23enne micologo di Tortona Alberto, il macellaio siciliano Antonino. A giudicare i piatti dei concorrenti saranno, come sempre, gli chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Antonia Klugmann e Joe Bastianich.

MASTERCHEF ITALIA 7: UNA MEGA MISTERY BOX

La decima puntata di Masterchef Italia 7 regalerà al pubblico di Sky Uno una mega Mistery Box con tante sorprese per i concorrenti e i telespettatori. I sette concorrenti ancora in gara dovranno conquistare il palato dei giudici e la fiducia di sette chef che hanno chiesto asilo politico in Italia e che ora si stanno costruendo una nuova vita professionale lavorando in ristoranti o catering creati da rifugiati. Ogni concorrente, infatti, sarà affiancato da uno chef nella preparazione di un piatto del loro paese di provenienza. Tutti i piatti saranno giudicati dai giudici di Masterchef Italia 7 che assegneranno al vincitore un prezioso vantaggio nell’Invention Test. Il vincitore della Mistery Box, inoltre, avrà la possibilità di scoprire i segreti della cucina di Antonia Klugmann che cucinerà con lui.

PROVA IN ESTERNA SUL PROMOTORIO DEL GARGANO

La prova in esterna della decima puntata di Masterchef Italia 7 sarà davvero spettacolare. Si svolgerà, infatti, sull’incantevole promontorio del Gargano in Puglia. La location della prova sarà precisamente il Faro di Vieste, una delle località turistiche più conosciute e apprezzate della Puglia. Tutti i concorrenti dovranno impegnarsi molto per conquistare il palato di un importante critico gastronomico ovvero Eleonora Cozzella, ispettrice per la Guida Ristoranti dell’Espresso e capo della giuria italiana del The World’s 50 Best Restaurants. Il vincitore della prova in esterna sarà un solo cuoco mentre gli altri dovranno conquistare l’accesso alla prossima putata superando il Pressure Test. Chi, sarà, dunque, lo chef che dovrà dire addio al suo sogno culinario?

