Michelle Hunziker, L'intervista di Maurizio Costanzo/ La setta e il ricatto per Aurora: "volevano sfregiarla!"

Michelle Hunziker intervistata da Maurizio Costanzo durante L'intervista in onda oggi, giovedì 22 febbraio nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset.

22 febbraio 2018 Valentina Gambino

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker dopo il Festival di Sanremo 2018, sarà la protagonista assoluta del nuovo appuntamento con L'intervista di Maurizio Costanzo, in onda nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Dopo il successo con la kermesse musicale più famosa in Italia, la conduttrice avrà nuovamente modo di parlare della setta ma anche della sua rinascita, fino alla totale ritrovata felicità tra le braccia dell'attuale marito Tomaso Trussardi con il quale ha avuto anche altre due bambine dopo Aurora avuta dal cantante Eros Ramazzotti, Celeste e Sole. A breve la conduttrice dovrà condurre da aprile "Scommettiamo che...?", anche se probabilmente si cambierà il suo nome. Lo scorso autunno la conduttrice si è liberata del "peso" della setta scrivendo un libro di grande successo dal titolo “Una vita apparentemente perfetta” (ed. Mondadori). Tutto ha avuto inizio quando la donna, appena ventenne e sulla cresta dell'onda, ebbe dei problemi con la perdita di capelli per via dello stress. Successivamente la Hunziker ha conosciuto la famosa pranoterapeuta che per alcuni anni della sua carriera, le ha rovinato la vita.

IL PADRE ALCOLISTA E FRANCHINO TUZIO

Durante L'intervista con Maurizio Costanzo, la conduttrice ha raccontato come ha scoperto del vizio dell'alcol del padre: "L’ho capito quasi subito perché lui si trasformava e gli prendeva male, si arrabbiava, spaccava le cose in casa però io da bambina sono sempre riuscita, fino a una certa età, a scindere le cose cioè io volevo vedere solo la parte bella di mio papà e facevo finta che non esistesse il resto…”, ha confessato. Poi ha voluto ricordare anche Franchino Tuzio, manager e amico: “Frank era amico di Eros e quindi lo invitavamo alle feste e lui mi vedeva che prendevo sempre il microfono in mano e facevo un po’ l’intrattenitrice e mi diceva sempre ‘devi fare qualcosa’ e da lì abbiamo iniziato a camminare insieme…". E sul prossimo impegno televisivo con Scommettiamo Che, ha affermato che ci saranno degli incontri a tal proposito già dalla prossima settimana. Inoltre, ha confidato che rifarebbe Sanremo: "Guarda, sì! Se lo dico qua magari succede…”. E sulle critiche di Selvaggia Lucarelli che si è scagliata contro la sua associazione Doppia difesa, ha voluto precisare: "Non sono arrabbiata ci sono rimasta male […]. In quel momento una va a fare Sanremo, l’altra si candida, era diciamo goloso il momento per parlare male di una cosa bella. Questo mi è dispiaciuto”. Poi Michelle racconta di avere vissuto un dramma con protagonista la sua Aurora: “A marzo, un anno fa, è arrivata una e-mail con un ricatto, un tentativo di estorsione dove mi è stato detto che se non avessi pagato una cifra entro una data avrebbero acidificato Aurora… Volevano che pagassi in bitcoin […] Ho vissuto un dramma”.

LA SETTA DI CLELIA

"In Terris" ha avuto modo di intervistare Michelle Hunziker poco dopo la sua gloriosa esperienza con la 68eisma edizione del Festival di Sanremo e quindi, a livello cronologico le sue dichiarazioni sono così recenti che vogliamo anche condividerle con voi. La presentatrice spiega che ciò che le è accaduto quando aveva 23 anni, sarebbe potuto succedere davvero a chiunque: “Può accadere a tutti, soprattutto quando nella vita si è in un momento di fragilità, quando cerchi delle conferme, quando cerchi l’amore, cerchi Dio, quando ti manca una persona cara. Può capitare ad ognuno di noi”. Poi rivela anche che a convincerla è stato il senso di aggregazione ed appartenenza che sentiva all'inizio con loro, oltre alle attenzioni e l'amore. Poi svela anche come sia stato il suo ritorno alla normalità e la vita di tutti i giorni: “È stato uno choc perché tutto ad un tratto sono tornata alla realtà dopo aver vissuto per cinque anni all’interno di una bolla di sapone. Le difficoltà principali sono state il perdonare a me stessa quello che avevo fatto, la paura di morire. Ho rielaborato tutto con il tempo e con l’aiuto di professionisti validi”.

MICHELLE HUNZIKER ALLA CONDUZIONE DI SCOMMETIAMO CHE

Queste le parole di Stefano Orsucci a riguardo: “Il nome del programma sarà Una cosa come Ci puoi scommettere, Scommettiamo che lo fa. Non c'è ancora il titolo definitivo perché Scommettiamo che è un titolo registrato dalla Rai. Si tratta di un adattamento italiano a Wetten Dass, un programma di cui Magnolia ha i diritti internazionali. Ci sono i concorrenti che sostengono di poter realizzare una prova spettacolare, tipo andare in moto su una ruota sola facendo lo slalom tra dodici torte. Se perdono la scommessa, hanno una punizione. E alla conduzione ci sarà lei, Michelle Hunziker che al Festival ha dimostrato di essere in grado di tenere il palco. È molto fresca, carina, parla tutte le lingue e con gli ospiti internazionali è perfetta. È giusta. È una che si meraviglia davvero. Lei vuole farlo da sola". Unico neo per Michelle Hunziker potrebbe essere la presenza sulla Rai in contemporanea de La Corrida condotto da Carlo Conti. Il che significherebbe per i due conduttori una sfida all’ultimo scampolo di nostalgia che li vedrà sfidarsi a suon di Auditel nel venerdì sera a partire dal mese di aprile.

LA CONFERMA

Di progetti futuri Michelle Hunziker parlerà ne L'Intervista di Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore ha infatti chiesto conferme alla bella svizzera circa le voci sulla possibile conduzione del programma “Scommettiamo che?”. E stando a quanto emerge dalle anticipazioni, la conduttrice ha fornito delle indicazioni molto precise: «Ci incontreremo la prossima settimana per vedere tutte le cose e sarebbe bello». A proposito di programmi, progetti e tv, Michelle Hunziker ha sfiorato anche l'argomento relativo alla sua esperienza alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2018. Un'esperienza talmente positiva che le piacerebbe riprovarla: «Guarda, sì! Se lo dico qua magari succede...», ha risposto la moglie di Tomaso Trussardi a Maurizio Costanzo quando le ha chiesto se le sarebbe piaciuto rifarlo. Una candidatura credibile quella di Michelle, visto che è stata incoronata regina dell'ultima edizione della kermesse.

GLI ATTACCHI A “DOPPIA DIFESA”

Negli ultimi tempi Michelle Hunziker è stata vittima di duri attacchi per “Doppia Difesa”, l'associazione fondata con l'avvocato Giulia Bongiorno in difesa delle donne vittime di violenza. Il caso è scoppiato in seguito ad un articolo del Fatto Quotidiano, firmato da Selvaggia Lucarelli, che ha messo in dubbio il lavoro svolto dall'associazione. Da tempo va avanti il botta e risposta a distanza tra le parti e prosegue con L'Intervista a Maurizio Costanzo, visto che il giornalista e conduttore le ha fatto una domanda su Doppia Difesa. «Per me è come se fosse una quarta figlia. Per me è importante. Quando si getta fango su una cosa molto molto pulita e molto bella... Quindi io non sono arrabbiata ci sono rimasta male. In quel momento una va a fare Sanremo, l'altra si candida, era diciamo goloso il momento per parlare male di una cosa bella. Questo mi è dispiaciuto». Maurizio Costanzo le ha anche chiesto se voterà la Bongiorno il 4 marzo: «Lasciamo stare la politica, come donna la voterei. E’ una donna con una grande moralità, una giusta».

