NICK MANO FREDDA/ Su Rete 4 il film con Paul Newman (oggi, 22 febbraio 2018)

Nick mano fredda, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 22 febbraio 2018. Nel cast: Paul Newman, George Kennedy e J.D. Cannon, alla regia Stuart Rosenberg. Il dettaglio della trama.

22 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film drammatico nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST PAUL NEWMAN

Il film Nick mano fredda va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 22 febbraio 2018, alle ore 16.50. Una pellicola del 1967 diretta da Stuart Rosenberg, già noto per Sento che mi sta succedendo qualcosa, Detective Harper: acqua alla gola, Il papa di Greenwich Village ed Eroi per un amico. Il cast è composto da nomi di spessore e ricordati in tutto il mondo per le loro straordinarie performance attoriali negli anni 60 e 70. Stiamo parlando di personaggi come Paul Newman, George Kennedy, J.D. Cannon, Lou Antonio, Robert Drivas e Strother Martin. All'interno della versione statunitense il nome del personaggio protagonista prende il nome di Lucas. In quella italiana il nome è stato modificato per facilitare la traduzione di alcune scene del film. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NICK MANO FREDDA, LA TRAMA DEL FILM

Il giovane Nick non può che arrendersi alla pena detentiva che lo costringe a rimanere in carcere per i prossimi due anni. L'uomo si è reso protagonista di alcuni episodi di vandalismo in preda ai fumi dell'alcol. Per sua fortuna, riesce ad ambientarsi molto facilmente in carcere, diventando ben presto una figura di riferimento per tutti gli altri detenuti. La vita di Nick non è stata affatto facile in quanto costellata da avvenimenti tragici e drammatici. È solo al mondo e in più riprese cerca di fuggire via. Il secondo tentativo di fuga andrà alla grande, permettendogli di assaporare per poco tempo la libertà. Verrà nuovamente imprigionato e quanto tenterà nuovamente di fuggire la fortuna non lo assisterà come accaduto la prima volta. Nick morirà sotto il fuoco nemico della polizia, rimanendo vivo e vegeto nella memoria dei suoi amici di detenzione in carcere.

