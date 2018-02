NOEMI/ Video, canta “I luoghi comuni“ con Alessandro Cattelan a EPCC

Ieri sera nel salotto di "E poi c’è Cattelan" Noemi si è esibita assieme ad Alessandro Cattelan in una divertentissima canzone sui luoghi comuni più famosi.

22 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Noemi e Alessandro Cattelan

Dopo “I problemi sono altri”, la hit con Ghali sulle piccole cose insopportabili di tutti i giorni, e “Pedonami”, il duetto con Emma Marrone sulle scritte sbagliate sui muri, anche Noemi si è esibita insieme ad Alesandro Cattelan nell’ultima puntata di “E poi c’è Cattelan”, il late night show su Sky Uno HD. Noemi e Catellan si sono esibiti in una divertentissima canzone sui luoghi comuni: “Venezia è tanto ma non ci vivrei. A Napoli c’è sempre il sole no, non piove mai. Il pesce più fresco si mangia a Milano, lo sai. Tra i luoghi del mondo c’è un mondo di luoghi comuni tra noi”, è il ritornello dell’inedita hit cantato da Noemi. Le strofe, invece, sono state cantante dal padrone di casa, che ha fatto una lunga lista dei luoghi comuni più famosi: da “il libro è molto meglio del film” al nuoto è uno “sport completo”, alle serie che sono “il nuovo cinema”, fino a evergreen come la sensibilità degli omosessuali e l’incapacità delle donne di parcheggiare.

I LUOGHI COMUNI IN ITALIA

Immancabile “Si stava meglio quando si stava peggio” e una serie di luoghi comuni sugli alimenti: l’acqua disseta di più, la vera pizza è la margherita e l’ananas che brucia i grassi. Per quanto riguarda il mondo del cinema, il vero 007 è sempre Sean Connery. Infine una serie di luoghi comuni “territoriali”: in Svizzera se butti una carta per terra va in galera, mentre i toscani sono tutti simpatici. Infine la proverbiale abilità dei camionisti nel trovare posti dove mangiare bene spendendo poco. Cattelan però conclude rivelando di aver omesso i luoghi comuni sulle donne dai capelli rossi… Il duetto è stato molto apprezzato sul web: “Dovreste creare una playlist su Spotify con tutti i duetti di #EPCC. Immagina poter camminare a Napoli, dove non piove mai, con #iluoghicomuni” e “@alecattelan a fine anno potresti per cortesia pubblicare un CD con la raccolta di tutti i successi di #EPCC”, sono due dei commenti apparsi su Twitter.

